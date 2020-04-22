В Петербурге для людей 50+ организовали образовательные онлайн-марафоны

Первые 2 курса серии марафонов стартовали уже в конце прошлой недели. Один из проектов — «Меняем жизнь к лучшему» — посвящен полезным привычкам. На протяжении 12 дней эксперты будут нерадикальными методами стремиться изменить образ жизни участников марафона, введут в него регулярные тренировки, обучат азам правильного питания и психологии.

Петербургская автономная некоммерческая организация «Серебряный возраст» запустила онлайн-марафоны для людей старшего поколения, которые сейчас вынуждены находиться в строгой самоизоляции. Программа марафонов составлена таким образом, что те, кому 50+, будут не только получать новые знания, но и сами активно участвовать в событиях, выполнять задания, поддерживать друг друга и даже чатиться в мессенджерах.

Другой курс — «Соцзавод» — посвящен социальному проектированию. Во время этого марафона люди старшего возраста разработают и создадут концепции будущих инициатив, отправят заявки на конкурс «Доброволец России» и смогут реализовать свои проекты.

Следующие онлайн-марафоны будут запущены в ближайшие дни.

Организация «Серебряный возраст» на протяжении 12 лет занимается адаптацией и социализацией старшего поколения, а также развивает сеть центров «серебряного» добровольчества в разных городах страны: от Калининграда до Сахалина.

«Пожилые люди и в обычных обстоятельствах часто чувствует себя одинокими и вне общества. А в условиях самоизоляции к этой проблеме добавились еще и общее ощущение тревоги, стресс, неопределенность. Современный Интернет позволяет получить множество вариантов развлечений и обучения в Сети, но никакой вебинар или онлайн-концерт не заменит живого общения, поддержки наставника, общения с людьми разных возрастов, а самое главное — возможности ежедневно наблюдать то, как ты меняешься, как меняются твои ровесники рядом с тобой. Поэтому мы решили создать свой уникальный продукт — онлайн-марафоны для людей 50+, он максимально вписан в реальность, но основан на всех методиках и традициях обучения старшего поколения, которые мы шаг за шагом разрабатывали и внедряли с 2008 года», — рассказала Юлия Мальцева, директор АНО САП «Серебряный возраст».