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21.04.2020 23:41
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У Троицкого моста инспектор ГИБДД поверил нарушителю. Деньги ему привезли коллеги

Сотрудник госавтоинспекции нарушил технику безопасности: разошелся по деньгам с водителем не на месте, а подождал час. За это время петербуржец нашел заступников.

По информации «Фонтанки», к вечеру 21 апреля в Следственном комитете Центрального района печатают постановление на возбуждение уголовного дела по взятке. Задержанным оказался сотрудник пятого батальона УГИБДД Петербурга, дежуривший у Троицкого моста возле известной всем автомобилистам города будки.

По данным «Фонтанки», около 18 часов он остановил очередную автомашину. Журналист нашего издания точно не понял, за какое именно нарушение, но они договорились разойтись за 20 тысяч рублей. Если предыдущее – банальность, то последующие события можно назвать своего рода халатностью при исполнении. По мнению нашего собеседника в полиции, у водителя с собой не было такой суммы, но он пообещал, что в ближайшее время его знакомый привезет сотруднику эти 20 тысяч рублей. И инспектор ДПС согласился (если бы «Фонтанка» снимала видеоролик на этот сюжет, то здесь мы бы наложили тревожную музыку).

Далее последовало то, что дало нам основание напечатать именно такой заголовок к новости. Так как около 19 часов к инспектору действительно приехал незнакомый ему мужчина и передал обещанный долг в 20 тысяч. Другое дело, что сразу после того, как сотрудник ГИБДД их принял, ему тут же продемонстрировали удостоверение Управления собственной безопасности. Описывали меченые купюры уже в той легендарной будке.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

iphonedimona
Дык, говорил же Лёлик: "Куй железо не отходя от кассы".
Mincultsizo
Вот тут оборотни https://youtu.be/8v5BQk9O3tw
Отбирают у мамочек 5000 руб за то что бы не увозил эвакуатор у Кикиных палат
Леонид Прокофьев
за нетрезвого это маленькая сумма, не тянет, там бы 100 тыс было...
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