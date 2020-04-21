У Троицкого моста инспектор ГИБДД поверил нарушителю. Деньги ему привезли коллеги

Сотрудник госавтоинспекции нарушил технику безопасности: разошелся по деньгам с водителем не на месте, а подождал час. За это время петербуржец нашел заступников.



По информации «Фонтанки», к вечеру 21 апреля в Следственном комитете Центрального района печатают постановление на возбуждение уголовного дела по взятке. Задержанным оказался сотрудник пятого батальона УГИБДД Петербурга, дежуривший у Троицкого моста возле известной всем автомобилистам города будки.



По данным «Фонтанки», около 18 часов он остановил очередную автомашину. Журналист нашего издания точно не понял, за какое именно нарушение, но они договорились разойтись за 20 тысяч рублей. Если предыдущее – банальность, то последующие события можно назвать своего рода халатностью при исполнении. По мнению нашего собеседника в полиции, у водителя с собой не было такой суммы, но он пообещал, что в ближайшее время его знакомый привезет сотруднику эти 20 тысяч рублей. И инспектор ДПС согласился (если бы «Фонтанка» снимала видеоролик на этот сюжет, то здесь мы бы наложили тревожную музыку).

