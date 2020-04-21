Рубль начал падать на фоне стремительно дешевеющей нефти. Brent уже ниже 25

Российская национальная валюта потеряла свои позиции по отношению к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти.



На открытии торгов 21 апреля доллар сразу прибавил 50 копеек, перешагнув через психологически важную отметку в 76 рублей. По данным на 10:04 мск, за американскую валюту дают 76,02. Евро, в свою очередь, торгуется за 82,4 рубля.

Нефть марки BRENT упала ниже 25 долларов за баррель первые с 1 апреля. Сейчас российская нефть торгуется уже за 24,01 доллара. Накануне резкое падение продемонстрировала и WTI, опустившись до отрицательных отметок.