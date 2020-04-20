Университет ФСИН зарегистрировали в Петербурге. Его возглавил начальник Академии права и управления из Рязани

Первый в России университет Федеральной службы исполнения наказаний зарегистрировали в Петербурге на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные на сайте Института повышения квалификации для сотрудников ФСИН, на базе которого создают высшее учебное заведение.

По данным СПАРК, Петербургский университет ФСИН зарегистрировали 17 апреля на Саперной улице в Пушкине. Корпуса по этому адресу занимает институт повышения квалификации. Временно исполняющим обязанности ректора назначен начальник Академии права и управления в Рязани Александр Крымов.