FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
73.94р80.11р
Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
20.04.2020 11:05
13
Печать

Университет ФСИН зарегистрировали в Петербурге. Его возглавил начальник Академии права и управления из Рязани

Первый в России университет Федеральной службы исполнения наказаний зарегистрировали в Петербурге на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные на сайте Института повышения квалификации для сотрудников ФСИН, на базе которого создают высшее учебное заведение.

По данным СПАРК, Петербургский университет ФСИН зарегистрировали 17 апреля на Саперной улице в Пушкине. Корпуса по этому адресу занимает институт повышения квалификации. Временно исполняющим обязанности ректора назначен начальник Академии права и управления в Рязани Александр Крымов.

Вуз готовят к включению в реестр государственных заказчиков и открытию лицевых счетов, сказано на сайте института.

По распоряжению правительства, трансформацию должны закончить до 1 мая. Согласно документу, штатная численность университета не должна превышать 1800 человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (13)

Dimitry Antonov
Давно уже пора создать специальные университет или высшую академию для железнодорожников.
Там смогут обучать по двум специальностям:
1. "Фига себе, я управляю тепловозом".
2. Помощника "Фига себе, я управляю тепловозом" - "Иди-на, принеси ключ-на".
Интересно, по каким специальностям будут учить в университете ФСИН?
260968441
⚠️Многоразовая антивиpусная мaска PITTA MASK для эффективной защиты оpганов дыхания. Быстрая дocтавка! ➜ https://is.gd/virsmaska
Ольга Селявина
Опаньки! Модераторы, почто меня обнулили??? ((
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний