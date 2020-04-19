Вице-губернатор Батанов получил кураторство над комитетом финансов

Кроме того, замглавы правительства будет обеспечивать взаимодействие Смольного с Минфином, ФНС, Росфинмониторингом и федеральным казначейством.

Батанову поручили отвечать за вопросы налоговой и финансовой политики Санкт-Петербурга, разработки и исполнения бюджета, увеличения доходов и оптимизации расходов.

В преддверии весенней корректировки бюджета Санкт-Петербурга контроль над комитетом финансов передали вице-губернатору Эдуарду Батанову. Это следует из постановления губернатора, опубликованного накануне на сайте Смольного.

При этом в конце 2019 года в правительстве были перераспределены зоны ответственности между вице-губернаторами. Транспортный и инвестиционный блоки перешли от Эдуарда Батанова Максиму Соколову. Одновременно самому Батанову достались направления и ведомства, которые ранее курировал Олег Марков: ГАТИ, Гостехнадзор, а также комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивный.

Ранее комитет финансов курировал вице-губернатор Евгений Елин. Именно он отвечает за реализацию постановления правительства №121, в котором прописаны все ограничения, которые ввел Смольный из-за распространения коронавируса.