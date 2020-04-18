Не ждём, а готовимся. Закрытые храмы Петербурга охраняет полиция и коммунальная техника
Сотрудники полиции и коммунальная техника подтянулись к храмам в Петербурге перед началом пасхальной службы 18 апреля.
Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, полицейские автомобили дежурят у Екатерининской церкви на Васильевском острове и у Князь-Владимирского собора на Петроградской стороне. У Казанского собора и у Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры патрули усилены поливальными машинами.
В пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти уточнили, что подобные дежурства ежегодны. Обычно сотрудники полиции ведут надзор над всеми храмами, где проходит служба.
«Фонтанка.ру»
Из-за пандемии коронавируса вход в храмы Петербурга запретили. Верующие смогут присоединиться к пасхальному богослужению онлайн - многие храмы и соборы в этом году размещают видео службы на своих официальных страницах в соцсетях.. "Фонтанка" с 23.00 будет транслировать прямые включения из нескольких храмов города.
«Фонтанка.ру»