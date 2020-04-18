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18.04.2020 22:02
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Не ждём, а готовимся. Закрытые храмы Петербурга охраняет полиция и коммунальная техника

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Сотрудники полиции и коммунальная техника подтянулись к храмам в Петербурге перед началом пасхальной службы 18 апреля.

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, полицейские автомобили дежурят у Екатерининской церкви на Васильевском острове и у Князь-Владимирского собора на Петроградской стороне. У Казанского собора и у Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры патрули усилены поливальными машинами.

«Фонтанка.ру»
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти уточнили, что подобные дежурства ежегодны. Обычно сотрудники полиции ведут надзор над всеми храмами, где проходит служба.

«Фонтанка.ру»

Из-за пандемии коронавируса вход в храмы Петербурга запретили. Верующие смогут присоединиться к пасхальному богослужению онлайн - многие храмы и соборы в этом году размещают видео службы на своих официальных страницах в соцсетях.. "Фонтанка" с 23.00 будет транслировать прямые включения из нескольких храмов города.

«Фонтанка.ру»

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Комментарии (8)

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kerkir
Хм... поливальные машины... чё не огнемёты?
Или вот ещё ведь для росгвардии поставили машины "Каратель", тоже уместно было бы применить.
ahiir
Да... после вечера мы все-таки успевали добежать до церкви.
Ворота, калитки закрыты. Дежурила милиция. Глазели на крестный
ход из-за ограды...
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