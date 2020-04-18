Ротенберг и Третьяк передали московской больнице защитные костюмы для борьбы с коронавирусом
Вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оказали помощь врачам, работающим с людьми, заражёнными коронавирусом. Как сообщает 18 апреля «Интерфакс», Третьяк и Ротенберг пожертвовали московской больнице № 67 имени Л. А. Ворохобова крупную партию защитных костюмов.
«Одноразовые защитные костюмы для врачей и медперсонала, работающих с коронавирусными больными, — насущная необходимость, обеспечивающая ежедневную безопасность работы», — сообщили в больнице.
Ранее хоккейный клуб СКА выделил средства для закупки медицинского оборудования и расходных материалов для Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Детской городской больницы № 1).
За минувшие сутки в Петербурге выявили 139 новых случаев заражения COVID-19. Всего в городе 1646 заболевших. Умерло восемь человек.