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18.04.2020 18:30
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Ротенберг и Третьяк передали московской больнице защитные костюмы для борьбы с коронавирусом

Вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оказали помощь врачам, работающим с людьми, заражёнными коронавирусом. Как сообщает 18 апреля «Интерфакс», Третьяк и Ротенберг пожертвовали московской больнице № 67 имени Л. А. Ворохобова крупную партию защитных костюмов.

«Одноразовые защитные костюмы для врачей и медперсонала, работающих с коронавирусными больными, — насущная необходимость, обеспечивающая ежедневную безопасность работы», — сообщили в больнице.

Ранее хоккейный клуб СКА выделил средства для закупки медицинского оборудования и расходных материалов для Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Детской городской больницы № 1).

За минувшие сутки в Петербурге выявили 139 новых случаев заражения COVID-19. Всего в городе 1646 заболевших. Умерло восемь человек.

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Комментарии (2)

260968401
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any_5e4cfc41eb9fb
Немного лучше, чем ничего
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