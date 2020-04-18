Банки одобрили 2,5 тысячи заявок на льготные кредиты для пострадавшего от коронавируса бизнеса

Пять крупнейших банков России рапортуют о подготовке выдачи льготных кредитов для малых и средних предприятий, которые пострадали от COVID-2019.

«По данным мониторинга только пяти крупных банков, подписавших соглашение с Минэкономики, по состоянию на 17 апреля одобрено 2,5 тысячи заявок на 4,6 миллиарда рублей. Из них профинансировано 911 заявок на 1,7 миллиарда рублей — малых и микропредприятий из пострадавших отраслей», — сообщается 18 апреля на сайте Министерства экономического развития РФ.