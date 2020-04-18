Банки одобрили 2,5 тысячи заявок на льготные кредиты для пострадавшего от коронавируса бизнеса
Пять крупнейших банков России рапортуют о подготовке выдачи льготных кредитов для малых и средних предприятий, которые пострадали от COVID-2019.
«По данным мониторинга только пяти крупных банков, подписавших соглашение с Минэкономики, по состоянию на 17 апреля одобрено 2,5 тысячи заявок на 4,6 миллиарда рублей. Из них профинансировано 911 заявок на 1,7 миллиарда рублей — малых и микропредприятий из пострадавших отраслей», — сообщается 18 апреля на сайте Министерства экономического развития РФ.
В ведомстве также подчеркнули, что в Минэкономразвития поступило уже 32 заявки от банков на участие в программе финансирования под 0%.
В начале апреля премьер-министр РФ пообещал, что правительство выделит предприятиям малого и среднего бизнеса кредиты в размере 150 миллиардов рублей на поддержку занятости. 15 апреля президент Владимир Путин анонсировал второй пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса, частью которого стали льготные кредиты. Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично получить кредит, однако не смог этого сделать. Михаил Мишустин потребовал выполнить поручение главы государства.