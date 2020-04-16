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16.04.2020 13:10
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«Это поручение президента» Мишустин остался недоволен банками, отказывающими предпринимателям в льготных кредитах

Премьер-министр России в ходе совещания в режиме видеоконференции подчеркнул необходимость исполнения поручений президента Владимира Путина о поддержке бизнеса во время пандемии.

«Что значит убыточные [предприятия] или нет?! Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступными все условия, по которым банки должны выдавать [льготные кредиты]. Пожалуйста, наладьте ежедневный мониторинг за тем, каким образом это исполняется!» — возмутился 16 апреля Михаил Мишустин в ходе совещания с министрами, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Премьер-министр подчеркнул, что хочет получить полную картину того, когда банки выйдут на уровень выплат в 150 миллиардов рублей.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников, в свою очередь, констатировал, что «темпы [выдачи кредитов] нарастают», но их недостаточно. Он отметил, что он сам позвонил в несколько банков, чтобы получить «нулевой» кредит, но не смог этого сделать. «Рассказывают, что то правительство что-то не приняло, то говорят — звоните позже», — отметил министр, добавив, что он уже провел беседу с банкирами. «Коллеги изменили свою позицию», — заверил Решетников.

В начале апреля Мишустин пообещал, что правительство выделит предприятиям малого и среднего бизнеса кредиты в размере 150 миллиардов рублей на поддержку занятости.

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Комментарии (4)

Muxpeh
Не хотят выдавать льготный кредит, разрешите людям этим банкам временно не платить за уже выданные ранее кредиты.
***_555
Поручение поручил, а денег не дал. Как всегда.
Paul3390
Интересно - когда до родного президента дойдёт что надо не просить или там призывать - а приказывать? И жёстко карать за невыполнение приказов..
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