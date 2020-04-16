«Это поручение президента» Мишустин остался недоволен банками, отказывающими предпринимателям в льготных кредитах

«Что значит убыточные [предприятия] или нет?! Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступными все условия, по которым банки должны выдавать [льготные кредиты]. Пожалуйста, наладьте ежедневный мониторинг за тем, каким образом это исполняется!» — возмутился 16 апреля Михаил Мишустин в ходе совещания с министрами, которое транслировал телеканал « Россия 24 ».

Премьер-министр России в ходе совещания в режиме видеоконференции подчеркнул необходимость исполнения поручений президента Владимира Путина о поддержке бизнеса во время пандемии.

Премьер-министр подчеркнул, что хочет получить полную картину того, когда банки выйдут на уровень выплат в 150 миллиардов рублей.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников, в свою очередь, констатировал, что «темпы [выдачи кредитов] нарастают», но их недостаточно. Он отметил, что он сам позвонил в несколько банков, чтобы получить «нулевой» кредит, но не смог этого сделать. «Рассказывают, что то правительство что-то не приняло, то говорят — звоните позже», — отметил министр, добавив, что он уже провел беседу с банкирами. «Коллеги изменили свою позицию», — заверил Решетников.

В начале апреля Мишустин пообещал, что правительство выделит предприятиям малого и среднего бизнеса кредиты в размере 150 миллиардов рублей на поддержку занятости.