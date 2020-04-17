«С утра у нас траурный день, а после обеда праздничный?» Совет Федерации перенёс на 3 сентября празднование окончания Второй мировой, несмотря на трагедию Беслана

Совет Федерации большинством голосов принял закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября, несмотря на критику инициативы со стороны сенаторов от Северной Осетии, которые не понимают, как можно совместить в одном дне траур по жертвам теракта в Беслане и праздничные мероприятия, связанные с 1945 годом.

«Мы забыли, что 3 сентября в Осетии и Беслане траурный день. Как это будет совмещаться? День воинской славы — праздничный день. Как это совместить? Как СМИ будут передавать? С утра у нас траурный день, а после обеда говорить о том, что у нас праздничный день? Или наоборот?» — обратился к авторам инициативы сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев, который уточнил, что ему постоянно звонят из республики и спрашивают об этом.



Трансляция заседания ведётся в прямом эфире.

Фото: скриншот Youtube Совет Федерации

Автор инициативы, сенатор от Сахалина Григорий Карасин, ответил, что смыслового противоречия между двумя датами нет.

«Я убеждён, что никакого смыслового противоречия между днём скорби по поводу жертв Беслана и 3 сентября днём воинской славы, днём окончания Второй мировой войны нет. Мы по-прежнему будем чтить жертв этого терроризма Беслана. Но тот миллион восемьсот тысяч наших ветеранов-фронтовиков, которые награждены медалью «За победу над Японией», на которой стоит дата «3 сентября 1945», и все мы, потомки их, дети и внуки, имеем право отпраздновать этот день не какими-то пышными торжествами. Это тоже день памяти. Там тоже погибли сотни тысяч людей в операциях на Дальнем Востоке. Одним словом, никакого внутреннего противоречия нет. Жертвы Беслана не будут забыты», — ответил коллегам с Кавказа Карасин.

Накануне автор переноса даты окончания Второй мировой не стал отвечать на тот же вопрос «Фонтанки».



Фото: скриншот Youtube Совет Федерации

Вслух против инициативы выступил только сенатор от Ханты-Мансийского АО Юрий Важенин. В поддержку переноса на 3 сентября празднования окончания Второй мировой высказались сенатор от Костромы Михаил Козлов, который уточнил, что обращение СПЧ по данному вопросу было рассмотрено, и сенатор от Орловской области Василий Иконников.



Завершила дискуссию лично спикер Валентина Матвиенко, которая заявила, что каждый год в начале сентября её душат слёзы.

«Думаю, коллега Фадзаев несправедливо начал своё выступления с того, что, может быть, мы забыли. Нет! Мы никого не забыли! Я в те дни была губернатором Санкт-Петербурга. До сих пор слёзы душат, когда приходят эти дни! 3 сентября — это тоже день воинской славы и день памяти тех солдат и офицеров Красной армии, которые положили свои жизни для того, чтобы Вторая мировая война окончилась. Этот день не фестиваль. Это день памяти и скорби по тем, кто погиб. И день гордости за победу нашей Красной Армии. И не надо ёрничать, и не надо передёргивать. Мы не можем игнорировать обращения ветеранских организаций ветеранов Дальнего Востока. Правда, никакие спекуляции здесь, на мой взгляд, неуместны. Вы вправе голосовать каждый так, как считаете нужным», — сказала Валентина Матвиенко коллегам.



Фото: скриншот Youtube Совет Федерации

В итоге за документ проголосовали 129 сенаторов, против — 2, 1 — воздержался. Закон ушел на подпись Владимиру Путину.

