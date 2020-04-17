«С утра у нас траурный день, а после обеда праздничный?» Совет Федерации перенёс на 3 сентября празднование окончания Второй мировой, несмотря на трагедию Беслана
Совет Федерации большинством голосов принял закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября, несмотря на критику инициативы со стороны сенаторов от Северной Осетии, которые не понимают, как можно совместить в одном дне траур по жертвам теракта в Беслане и праздничные мероприятия, связанные с 1945 годом.
«Мы забыли, что 3 сентября в Осетии и Беслане траурный день. Как это будет совмещаться? День воинской славы — праздничный день. Как это совместить? Как СМИ будут передавать? С утра у нас траурный день, а после обеда говорить о том, что у нас праздничный день? Или наоборот?» — обратился к авторам инициативы сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев, который уточнил, что ему постоянно звонят из республики и спрашивают об этом.
Трансляция заседания ведётся в прямом эфире.
Автор инициативы, сенатор от Сахалина Григорий Карасин, ответил, что смыслового противоречия между двумя датами нет.
«Я убеждён, что никакого смыслового противоречия между днём скорби по поводу жертв Беслана и 3 сентября днём воинской славы, днём окончания Второй мировой войны нет. Мы по-прежнему будем чтить жертв этого терроризма Беслана. Но тот миллион восемьсот тысяч наших ветеранов-фронтовиков, которые награждены медалью «За победу над Японией», на которой стоит дата «3 сентября 1945», и все мы, потомки их, дети и внуки, имеем право отпраздновать этот день не какими-то пышными торжествами. Это тоже день памяти. Там тоже погибли сотни тысяч людей в операциях на Дальнем Востоке. Одним словом, никакого внутреннего противоречия нет. Жертвы Беслана не будут забыты», — ответил коллегам с Кавказа Карасин.
Накануне автор переноса даты окончания Второй мировой не стал отвечать на тот же вопрос «Фонтанки».
Вслух против инициативы выступил только сенатор от Ханты-Мансийского АО Юрий Важенин. В поддержку переноса на 3 сентября празднования окончания Второй мировой высказались сенатор от Костромы Михаил Козлов, который уточнил, что обращение СПЧ по данному вопросу было рассмотрено, и сенатор от Орловской области Василий Иконников.
Завершила дискуссию лично спикер Валентина Матвиенко, которая заявила, что каждый год в начале сентября её душат слёзы.
«Думаю, коллега Фадзаев несправедливо начал своё выступления с того, что, может быть, мы забыли. Нет! Мы никого не забыли! Я в те дни была губернатором Санкт-Петербурга. До сих пор слёзы душат, когда приходят эти дни! 3 сентября — это тоже день воинской славы и день памяти тех солдат и офицеров Красной армии, которые положили свои жизни для того, чтобы Вторая мировая война окончилась. Этот день не фестиваль. Это день памяти и скорби по тем, кто погиб. И день гордости за победу нашей Красной Армии. И не надо ёрничать, и не надо передёргивать. Мы не можем игнорировать обращения ветеранских организаций ветеранов Дальнего Востока. Правда, никакие спекуляции здесь, на мой взгляд, неуместны. Вы вправе голосовать каждый так, как считаете нужным», — сказала Валентина Матвиенко коллегам.
В итоге за документ проголосовали 129 сенаторов, против — 2, 1 — воздержался. Закон ушел на подпись Владимиру Путину.
Ранее в пятницу депутаты Государственной думы поддержали инициативу о введении ещё одного памятного дня — 9 октября, как дня разгрома фашистов на Кавказе. Именно на Кавказе «решился исход войны», заявила депутат от «Единой России» Ольга Тимофеева.
Накануне Владимир Путин отменил праздничные мероприятия 9 мая 2020 года из-за эпидемии коронавируса.