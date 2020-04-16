«Никогда не надо править исторические даты». Автор закона об отмене даты окончания Второй мировой войны.

Григорий Карасин Фото: с официального сайта Совета Федерации

Государственная дума приняла закон о переносе даты отмечания окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября. Соавтор инициативы, сенатор от правительства Сахалина Григорий Карасин, рассказал «Фонтанке», что это «восстановление исторической справедливости», которое несёт «сплошной позитив».

По словам многоопытного в прошлом сотрудника МИДа, решение связано с эмоциями ветеранов, и это единственный политический аспект, который есть в документе. А критикам принятия таких законов в условиях пандемии и всеобщей самоизоляции бывший заместитель министра иностранных дел ответил, что законопроект был «плановым» и работу над ним «надо было завершать».



- Григорий Борисович, кому пришла в голову идея отменить дату окончания Второй мировой войны - 2 сентября?



- История длинная. Она начинается с того, что Президиум Верховного Совета СССР 2 сентября 1945 года принял Указ об объявлении дня 3 сентября праздником победы над Японией. Есть документы. Миллион восемьсот тысяч фронтовиков-ветеранов, которые принимали участие в боевых действиях на Дальнем Востоке, получили медали, с обратной стороны которых стоит дата «3 сентября 1945». Потом в силу не очень известных мне причин почему-то дата была сначала объявлена рабочим днём (выходным этот день был только два года - в 1945 и в 1946 годах. – Прим. ред.). Лет 20 назад дату перенесли на 2 сентября. И ветеранские организации, а я это ощутил на себе, когда в августе и в ноябре был там, Христом Богом молили на встрече: «Сделайте, пожалуйста, что-нибудь, чтобы восстановить исторически обоснованную дату окончания Второй мировой войны, 3 сентября». «Сделайте это для нас, нас осталось немного. У нас есть медали, на которых значится именно 3 сентября 1945 года».



- Вы имеете в виду ветеранов, которые живут на Сахалине, который вы представляете в Совете Федерации?



- На Сахалине и на Дальнем Востоке. Кстати, оставшиеся в живых ветераны живут и в других районах России. Но не в этом дело. Плюс к этому меня просили поднять статус этого дня из просто малопонятной «памятной даты» в «день воинской славы». Казалось бы, что может быть логичнее и проще? Конечно, это законодательный процесс, это всё надо согласовывать. И все эти этапы мы прошли. Мы - это я имею в виду инициаторов закона, Минобороны, МИД и правовые наши структуры в правительстве, институт правоведения. Все участвовали в этой работе. Было очень много обсуждений. В этом участвовал Институт военной истории при Министерстве обороны. Суждения были разные. Шёл откровенный диалог. Но мы посчитали, что в год 75-летия Победы мы можем нашим отцам, фронтовикам, ветеранам пойти навстречу и вернуть 3 сентября в качестве «дня воинской славы», тем самым отменив 2 сентября как день «памятной даты».



- А это принципиальная разница?



- Объясню. Дни воинской славы – это длинный перечень. К счастью, в российской истории есть Александр Невский, Куликовская битва, Полтавское сражение, Бородино. Это всё дни воинской славы у нас в РФ. И этим законопроектом мы предложили вернуть ещё одну историческую дату. Идея получила поддержку и Минобороны, и МИДа. Хотя были споры. Задавали тот же вопрос, что и вы. Но я думаю, что это справедливо – отдать дань ветеранам с гордостью за то, что они сделали в период второй мировой. Споры, что именно 2 сентября был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии, нас в этом деле абсолютно не должны смущать. Мы ведь празднуем единый день победы 9 мая 1945 года у нас в России, хотя многие наши европейские и другие союзники по Второй мировой празднуют 8 мая. Логика здесь должна быть одной и той же. В данном случае мы идём навстречу пожеланиям наших ветеранов.



- 2 сентября было введено в список «памятных дат» как день окончания второй мировой войны в 1995 году, ФЗ N 32. Т.е. это было решение властей новой молодой Российской Федерации. Вы тогда ещё работали в МИД…



- Я работал там сравнительно долго. 47 лет. И что?



- Почему новой России было важно обозначить именно 2 сентября? Мы пытались быть ближе к западным союзникам по антигитлеровской коалиции, которые отмечают именно 2 сентября?



- В 1995 году я действительно работал в МИДе, но требуется документальное исследование с бумагами, с досье. Не могу на память сказать, почему тогда решили отмечать именно 2 сентября. В начале 90-х, в середине 90-х принималось очень много волевых решений, которые сейчас довольно сложно проанализировать и прийти к реальному выводу, что нас заставило поменять существующие даты. Но история с 3 сентября даже в 50-е и 60-е годы была не простой. Сначала это был праздник, нерабочий день. А потом стал рабочий. Надо смотреть правовые обоснования того решения, объяснение причин…



- Я вас спрашиваю не про правовые, а про политические причины той солидарности с Западом…



- Я вам скажу такую вещь. Есть определённые люди, которые поддерживают принятое Государственной Думой решение об изменении даты. А уже прошло третье чтение. Есть люди, которые спрашивают, почему мы не можем восстановить 3 сентября как «День окончания Второй мировой войны – день победы над Японией»? Моя логика сводится к тому, что День победы в России один – 9 мая 1945 года. Размывать его было бы неверно. Но поднять 3 сентября, день окончания Второй мировой войны, до статуса дня «Воинской славы» - это вполне оправданно и логично.

- И всё же. У нас, когда праздники вводят или отменяют, это почти всегда политика…



- В данном случае я не скрою, что это решение юридически оформлено, но оно носит политико-моральный характер. Потому что в данном случае мы идём навстречу ветеранам, россиянам, которые, к счастью, ещё живы. Для них это будет хорошая новость.



- Я о том, что сегодня ссылки на решения Верховного Совета СССР, это очередная демонстрация того, что «лихие 90-е» - плохо, а «советское прошлое» - хорошо?



- Нет. Я с вами не могу согласиться. Здесь играет роль другое. Люди, старики, ветераны, фронтовики говорят о медалях, которые даны советской властью. И на них написано – 3 сентября 1945 года. А с возрастом люди становятся более эмоциональными, и они хотят, чтобы это 3 сентября было восстановлено. Что мы и делаем. Поэтому политико-эмоциональный аспект этого решения тоже очевиден.



- На чём будет зиждиться «патриотическая политика» властей РФ, когда уйдут ветераны?



- Наша патриотическая политика будет зиждиться на развитии собственной Родины! Вот. И кстати, я думаю, что наше решение дальше трансформироваться не будет. У меня такое впечатление и надежда. Потому что никогда не надо править исторические даты. В данном случае мы восстанавливаем историческую справедливость.



- Ваш соавтор, депутат Владимир Шаманов, комментируя нужность этого закона, подчёркивает, что «именно советский народ понес самые тяжелые потери». Мы особые. Сложно спорить с Шамановым. Получается, что ваш закон призван в широком смысле педалировать тему нашей инаковости?



- Логика в словах Шаманова, безусловно, есть. Я с ней согласен. Но я бы добавил к этому следующее. То, что мы называем 3 сентября днём окончания Второй мировой войны, означает ровно то, что мы переходим к абсолютно другому этапу своих международных связей. Мы подводим черту под итогом Второй мировой и переходим к этапу мирного взаимодействия со всеми партнёрами. И с бывшими союзниками, и со всеми соседями. Это абсолютно правильная формулировка.

Владимир Путин и зарубежные гости на Красной площади 9 мая 2005 года Фото: с сайта kremlin.ru

- Вы же не будете спорить, что в последние лет 15 есть тренд на постоянную демонстрацию нашей особенности, самостийности, суверенности?



- А что в этом плохого? Какой самостийности? Самостийность – термин, который для других стран больше подходит, чем для России (Смеётся).



- Среагировали! Но я его упомянул через запятую с другими. Я про то, что у нас уже в Конституцию вписывается наша уникальность, то, чего не было в этом юридическом документе раньше…

- Нет, давайте мы, коль скоро говорим о поправке к закону о днях воинской славы, по теме поправок в Конституцию поговорим отдельно потом.



- Вы профессиональный дипломат. Вы советовались по вашей инициативе с японскими коллегами?

- А почему мы должны советоваться с японскими коллегами? Почему мы должны по своим внутренним российским документам советоваться с кем-либо? И дело тут не в японцах. Почему мы должны советоваться с японцами, поляками, китайцами? Мы в данном случае принимаем взвешенное решение, которое учитывает и итоги второй мировой войны, и наши сегодняшние международные обязательства. Не вижу предмета для того, чтобы с кем-то советоваться. Всё достаточно этично, корректно. Мы просто отдаём дань своей истории.



- К слову про международные обязательства. Вы же ссылаетесь на опыт Китая, что 3 сентября отмечается как день окончания Второй мировой в КНР. При этом Москва и Токио дружат…



- Это вы что цитируете?



- Ваш законопроект! Пояснительную записку к нему!



- Если мы будем разбирать пояснительные записки в интервью в СМИ, мы далеко зайдём.



- Так это и есть предмет нашего интервью. Разговор про ваш закон!



- Я понимаю. Цитируйте этот документ и дальше, но я не могу это обсуждать. Мы в данном случае говорим об изменении российского существующего законодательства. И я вам комментирую внесение изменений.



- Я же смотрю шире. Мне кажется логичным упреждать возможные негативные внешние последствия. Тем более, если вы пытаетесь символизировать этим законом «переход от состояния войны к миру». Японцы – редкий партнёр РФ, который после Крыма продолжал поставлять нам свои товары, технику. А теперь мы будем синхронно с Си Цзиньпином ликовать, что победили их. Про отношения Пекина и Токио вы знаете лучше меня…



- У меня нет поводов думать, что наши японские партнёры будут сильно озабочены вот этим изменением законодательства РФ. И эту уверенность в меня вселяют, в том числе, контакты с японскими представителями, которые были в прошлом, которые есть сейчас. И мнение МИД РФ.

Владимир Путин с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань перед началом военного парада 3 сентября 2015 года в честь 70-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны Фото: с сайта kremlin.ru

- Вы хотите сказать, что японцев этот вопрос не интересует?



- Японцев интересует всё. Он ведь и вас интересует. Но ничего некорректного и возбуждающего какие-то нехорошие чувства для японцев нет. Да, собственно, ни для кого нет. Там сплошной позитив. Но прежде всего, это позитив для наших ветеранов и фронтовиков.



- Состояние войны между СССР и Японией было прекращено 19 октября 1956 года подписанием соответствующей декларации. Давайте тогда уж лучше отмечать эту дату?



- На это я вам скажу следующее, как человек, который когда-то возглавлял росийско-японскую переговорную команду на уровне заместителей министров иностранных дел: вопросами, связанными с мирным договором между РФ и Японией, у нас занимаются президент, министр иностранных дел и команда МИД. Любые неаккуратные обсуждения этой темы всегда в конечном итоге ведут к новому обострению эмоций вокруг этой проблемы. Точка.



- Мой вопрос о другом. Если мы отходим в датах от коллег союзников в той войне, не лучше ли нам отмечать вообще сугубо свою дату, то же 19 октября?



- А почему вы думаете, что мы отходим от коллег? Мы просто приходим к оригинальному варианту решения руководства нашей страны в тот момент, когда был подписан акт о капитуляции.



- То есть 3 сентября, когда не произошло никакого события, кроме утверждения этой даты властями как праздничной, априори важнее дат, когда были реальные события?



- Про 1956 год скажу ещё раз. Об этом надо говорить с людьми, которые серьезно занимаются этими вопросами. Вопросами 56-го года, Токийской декларации 1993 года и так далее. Это совершенно другая тема. Занимаются этим профессиональные дипломаты. И когда мы это всё объясняем, то развиваются нормальные отношения. А когда мы начинаем философствовать в СМИ, мы тут же натыкаемся на какие-то непредвиденные фразы, которые ведут к обострению эмоций. Я против заострения внимания на теме 1956 года просто потому, что это не имеет отношения к обсуждаемой теме.



- Я вас понял. Тогда коротко. Ваш закон приближает мирный договор с Японией?



- Он абсолютно не направлен на какое-либо приближение или отдаление наших двухсторонних обязательств, или международных соглашений. Это сугубо внутренний документ, у которого позитивное юбилейное звучание. Именно таким он должен восприниматься.

Встреча Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ 5 сентября 2019 года на острове Русский Фото: с сайта kremlin.ru

- Кстати, про вышеупомянутый Крым. Вы же имели прямое отношение к действиям современных военных в 2014 году, когда в статусе полпреда президента в Совете Федерации помогали легализации решения о вводе войск на Украину…



- Я не помогал легализации. Извините, но это слова такие немного попахивающие чем-то нехорошим… Мы обсуждали легальную возможность использования вооружённых сил в случае разных развитий на территории Украины. Вот, что мы обсуждали тогда в Совете Федерации.



- Как вы думаете, нам не придётся при смене политических элит, они же иногда меняются, менять памятные даты, связанные с событиями 2014 года? Хотя бы для того, как вы пишете сегодня, «переходить от состояния войны к миру».



- Убеждён, что не придётся.



- Что в вас это убеждение вселяет? Конституционный запрет на отчуждение территорий?



- Это уже разговор на другую тему. Давайте ограничимся законом о 3 сентября. О Крыме поговорим потом.



- Когда Госдума приняла ваш законопроект, многие удивились вслух. У нас все остальные проблемы решены в условиях пандемии по коронавирусу, что парламент занят переносами даты окончания Второй мировой войны? Это если в мягкой форме излагать. Вы что бы ответили вашим критикам?



- Конечно, можно вообще ничего не делать, сидеть по домам, уповать на то, что кто-то за нас решит существующие, в том числе исторические и другие проблемы. Но работать нужно. Будь то удалёнка или самоизоляция. Жизнь продолжается. И наш закон был плановой работой, которая длилась очень долго. Её надо было завершать. Поэтому считаю, что Государственная Дума поступила абсолютно правильно.



- Вы знаете, что у нас в Конституцию вписывают «историческую правду» . Защищать её будут. То есть если я скажу, что мы победили во Второй мировой 2 сентября, а не 3-го, я посягну на историческую правду, или нет?

