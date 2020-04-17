«Почему Кавказ? Потому что это была одна из самых кровопролитных битв в истории Великой Отечественной войны. Наши потери составили 1 112 000 человек. Сражение продолжалось 442 дня. Это была одна из самых масштабных битв по охвату территории протяжённостью 1000 километров и глубиной 800. Практически все регионы Северного Кавказа были оккупированы фашистами. В частности, мой Ставропольский край полгода находился под оккупацией. Звание Героя Советского Союза получили 138 человек», — заявила депутат фракции «Единая Россия» Ольга Тимофеева. Трансляция велась на сайте парламента.

После переноса Госдумой даты окончания Второй мировой войны и решения Владимира Путина отменить торжества в День Победы 9 Мая Госдума решила ввести новый памятный день, связанный с Великой Отечественной войной, — 9 октября — день разгрома фашистов на Кавказе. Законопроект принят в первом чтении в пятницу, 17 апреля.

«Почему 9 октября? В этот день 9 октября 1943 года советские войска окончательно освободили Кубань и вышли к Керченскому проливу. Мои коллеги вышли с инициативой вписать в календарь памятных дат новую памятную дату 9 октября — день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ», — пояснила депутат.



После этого депутат от КПРФ Николай Харитонов заявил, что депутаты «предали тех, кто победил империалистическую Японию», напомнив про ранее принятый закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Коммунист заявил, что из названия памятной даты 3 сентября исчезло упоминание о «победе над Японией». «Не знаю, кто, почему, позвонили, заставили», — возмущался Харитонов. Ответа не последовало.



За новую памятную дату 9 октября, как день разгрома фашистов на Кавказе, депутаты проголосовали единогласно.



Сегодня Совет Федерации рассмотрит закон о переносе даты окончания Второй мировой войны. Соавтор инициативы сенатор Григорий Карасин в интервью «Фонтанке» заявил, что это «восстановление исторической справедливости», а исторические даты «никогда не надо править».