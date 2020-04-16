Начальник Нахимовского училища госпитализирован с высокой температурой. Он готовился к параду на Красной площади
Контр-адмирал запаса, начальник Нахимовского военно-морского училища Анатолий Минаков находится в столичном госпитале. В Москву он прибыл на репетиции парада Победы.
О госпитализации Анатолия Минакова «Фонтанке» стало известно со слов самого начальника училища. 16 апреля корреспондент позвонил, чтобы проверить информацию о заболевшем COVID-19 преподавателе Нахимовского. Контр-адмирал запаса ответил так:
- Я не просто сейчас в Москве, я сам нахожусь в госпитале с высокой температурой. Я ничего комментировать не буду.
- Что именно вы не будете комментировать? Я еще ничего не спросила.
- Ничего не буду.
- У вас уже взяли тест (на коронавирус)?
- Да. Результата пока нет.
«Фонтанка» запросила официальные комментарии у министерства обороны и главкомата ВМФ. Ответа пока нет.
Нахимовское военно-морское училище принимает участие в параде Победы с мая 1946 года. Парадный расчет на Красной площади традиционно возглавляет начальник учебного заведения.
Российские военнослужащие приступили к подготовке к параду в конце февраля, когда Всемирная организация здравоохранения еще не присвоила скорости распространения коронавирусной инфекции нового типа высший уровень — пандемию. Тренировки шли все это время на военных полигонах и в местах постоянной дислокации. Вот-вот должны были начаться репетиции на Красной и Дворцовой площадях. 15 апреля ветеранские организации обратились к Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы. Положительный ответ был получен на следующий день. Президент Владимир Путин заявил: «Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая. Все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы должны быть отложены».
Первое заражение на территории России было зарегистрировано 31 января, через 2,5 месяца в стране официально подтверждено почти 28 тысяч случаев, 232 человека умерли (данные оперштаба на 16 апреля). В мире — больше 2 миллионов инфицированных, больше 137 тысяч смертельных исходов.