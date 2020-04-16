Начальник Нахимовского училища госпитализирован с высокой температурой. Он готовился к параду на Красной площади

О госпитализации Анатолия Минакова «Фонтанке» стало известно со слов самого начальника училища. 16 апреля корреспондент позвонил, чтобы проверить информацию о заболевшем COVID-19 преподавателе Нахимовского. Контр-адмирал запаса ответил так:

«Фонтанка» запросила официальные комментарии у министерства обороны и главкомата ВМФ. Ответа пока нет.



Нахимовское военно-морское училище принимает участие в параде Победы с мая 1946 года. Парадный расчет на Красной площади традиционно возглавляет начальник учебного заведения.



Российские военнослужащие приступили к подготовке к параду в конце февраля, когда Всемирная организация здравоохранения еще не присвоила скорости распространения коронавирусной инфекции нового типа высший уровень — пандемию. Тренировки шли все это время на военных полигонах и в местах постоянной дислокации. Вот-вот должны были начаться репетиции на Красной и Дворцовой площадях. 15 апреля ветеранские организации обратились к Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы. Положительный ответ был получен на следующий день. Президент Владимир Путин заявил: «Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая. Все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы должны быть отложены».

