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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 17:36
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Более 2 млн человек в мире подхватили коронавирус. Россия удерживает 15-е место

Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции пробило показатель в два миллиона. Об этом свидетельствуют данные бостонского университета Джонса Хопкинса.

К вечеру 15 апреля диагноз коронавирус поставили 2 миллиона 984 раза. Жертвами инфекции стали 128 011 человек, более 500 тысяч выздоровели. В числе наиболее поражённых стран по-прежнему США, Испания и Италия.

Россия находится на 15-м месте, заразившихся — 24 490, умерших — 198. Для сравнения: ближайший сосед по количеству заболевших, Бразилия, опережает чуть более чем на 1,2 тысячи случаев. При этом смертность в стране в десятки раз выше — зарегистрировано 1557 летальных исходов.

Статистика Всемирной организации здравоохранения оценивает размах пандемии несколько скромнее. В актуальной статистике ВОЗ в мире 1 914 916 подтверждённых случаев болезни и 123 010 смертей.

«Фонтанка» продолжает рассказывать о ситуации с COVID-19 в городе, стране и мире в онлайн-трансляции.

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