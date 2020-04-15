Более 2 млн человек в мире подхватили коронавирус. Россия удерживает 15-е место
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции пробило показатель в два миллиона. Об этом свидетельствуют данные бостонского университета Джонса Хопкинса.
К вечеру 15 апреля диагноз коронавирус поставили 2 миллиона 984 раза. Жертвами инфекции стали 128 011 человек, более 500 тысяч выздоровели. В числе наиболее поражённых стран по-прежнему США, Испания и Италия.
Россия находится на 15-м месте, заразившихся — 24 490, умерших — 198. Для сравнения: ближайший сосед по количеству заболевших, Бразилия, опережает чуть более чем на 1,2 тысячи случаев. При этом смертность в стране в десятки раз выше — зарегистрировано 1557 летальных исходов.
Статистика Всемирной организации здравоохранения оценивает размах пандемии несколько скромнее. В актуальной статистике ВОЗ в мире 1 914 916 подтверждённых случаев болезни и 123 010 смертей.
«Фонтанка» продолжает рассказывать о ситуации с COVID-19 в городе, стране и мире в онлайн-трансляции.