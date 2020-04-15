Более 2 млн человек в мире подхватили коронавирус. Россия удерживает 15-е место

Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции пробило показатель в два миллиона. Об этом свидетельствуют данные бостонского университета Джонса Хопкинса.



К вечеру 15 апреля диагноз коронавирус поставили 2 миллиона 984 раза. Жертвами инфекции стали 128 011 человек, более 500 тысяч выздоровели. В числе наиболее поражённых стран по-прежнему США, Испания и Италия.



Россия находится на 15-м месте, заразившихся — 24 490, умерших — 198. Для сравнения: ближайший сосед по количеству заболевших, Бразилия, опережает чуть более чем на 1,2 тысячи случаев. При этом смертность в стране в десятки раз выше — зарегистрировано 1557 летальных исходов.

