Очаг коронавируса в Ленобласти довёл до IКЕА. Заболевшие мигранты трудились на стройке «Меги-Дыбенко»
Массово заразившиеся коронавирусом мигранты из общежития во Всеволожском районе Ленобласти работали на подрядчика IКЕА, который занимался строительством на территории торгового центра «Мега». Об этом 15 апреля сообщает 47News.
Как пишет издание со ссылкой Следственный комитет, по предварительной информации, обитатели закрытого на карантин хостела в Новосергиевке работают на строительную компанию «Эста Констракшен», она же является субарендатором здания.
По данным СПАРК, фирма зарегистрирована в Москве, почти на 100% принадлежит нидерландскому офшору. Представительства есть в Краснодаре, Ашхабаде, Багдаде, Астане, Бухаресте, Будапеште и Нью-Йорке. Проживающие в Новосергиевке мигранты по договору с компанией работали на стройке для IКЕА в «Меге-Дыбенко».
В пресс-службе IКЕА подтвердили, что с 11 апреля знают о том, что у сотрудников подрядной организации «Эста Констракшен» диагностирован коронавирус. Строительство на территории «Меги» остановлено, рабочие на карантине, в помещениях провели дезинфекцию. В торговом центре продолжают работать магазины «Ашан» и аптеки, IКЕА, OBI и «М-Видео» выдают заказы.
«Прямых контактов с заболевшими рабочими подрядной организации сотрудники торгового центра не имели. Мы следуем требованиям органов власти, Роспотребнадзора и других органов, которые проводят проверку по данному случаю», - объясняют в компании.
В общежитии в Новосергиевке изолировано 485 жильцов, COVID-19 выявлен у 123. Это почти половина заболевших в Ленинградской области. СК по требованию прокуратуры возбудил дело по статье 236 УК – «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей».