Как пишет издание со ссылкой Следственный комитет, по предварительной информации, обитатели закрытого на карантин хостела в Новосергиевке работают на строительную компанию «Эста Констракшен», она же является субарендатором здания.



По данным СПАРК, фирма зарегистрирована в Москве, почти на 100% принадлежит нидерландскому офшору. Представительства есть в Краснодаре, Ашхабаде, Багдаде, Астане, Бухаресте, Будапеште и Нью-Йорке. Проживающие в Новосергиевке мигранты по договору с компанией работали на стройке для IКЕА в «Меге-Дыбенко».

