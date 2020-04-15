Число зараженных коронавирусом мигрантов из общежития в Новосергиевке выросло до 123

Коронавирус подтвердился более чем у сотни мигрантов из общежития в деревне Новосергиевка Всеволожского района Ленобласти. Об этом 15 апреля сообщает 47News.

Как пишет интернет-издание со ссылкой на областное правительство, положительные результаты тестирования на новую инфекцию получили 123 человека. У 15 из них наблюдаются легкие симптомы, у остальных выраженных признаков заболевания нет.

Пациентов с подтвержденным диагнозом поместили в развернутый поблизости полевой госпиталь. В нем постоянно дежурит фельдшер, а осмотр на регулярной основе проводит бригада врачей.