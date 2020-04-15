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15.04.2020 14:57
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Число зараженных коронавирусом мигрантов из общежития в Новосергиевке выросло до 123

Коронавирус подтвердился более чем у сотни мигрантов из общежития в деревне Новосергиевка Всеволожского района Ленобласти. Об этом 15 апреля сообщает 47News.

Как пишет интернет-издание со ссылкой на областное правительство, положительные результаты тестирования на новую инфекцию получили 123 человека. У 15 из них наблюдаются легкие симптомы, у остальных выраженных признаков заболевания нет.

Пациентов с подтвержденным диагнозом поместили в развернутый поблизости полевой госпиталь. В нем постоянно дежурит фельдшер, а осмотр на регулярной основе проводит бригада врачей.

Напомним, очаг распространения коронавируса в общежитии мигрантов нашли в начале этой недели. Диагноз поставили нескольким жильцам, после чего было принято решение закрыть на карантин всех постояльцев.

Субарендатора общежития обязали обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Однако проверка показала, что требование он не выполнил, и вирус продолжил распространяться. Возбуждено уголовное дело о массовом заражении COVID-19.

На территории рядом с очагом также развернули полевой госпиталь на 88 коек. Заболевшим помогают врачи Всеволожской межрайонной больницы.

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Комментарии (2)

Погонщик скрепоносцев
А за чей счет их будут лечить?
footballer
123 случая в одной общаге, то есть по всей остальной ЛО всего 175 случаев. Часть из них совершенно точно врачи, а также возвращенцы и контактные с ними. То есть около 100 где-то.
Шёл месяц страшной эпидемии и запрета посещения лесов.
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