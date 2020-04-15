Число зараженных коронавирусом мигрантов из общежития в Новосергиевке выросло до 123
Коронавирус подтвердился более чем у сотни мигрантов из общежития в деревне Новосергиевка Всеволожского района Ленобласти. Об этом 15 апреля сообщает 47News.
Как пишет интернет-издание со ссылкой на областное правительство, положительные результаты тестирования на новую инфекцию получили 123 человека. У 15 из них наблюдаются легкие симптомы, у остальных выраженных признаков заболевания нет.
Пациентов с подтвержденным диагнозом поместили в развернутый поблизости полевой госпиталь. В нем постоянно дежурит фельдшер, а осмотр на регулярной основе проводит бригада врачей.
Напомним, очаг распространения коронавируса в общежитии мигрантов нашли в начале этой недели. Диагноз поставили нескольким жильцам, после чего было принято решение закрыть на карантин всех постояльцев.
Субарендатора общежития обязали обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Однако проверка показала, что требование он не выполнил, и вирус продолжил распространяться. Возбуждено уголовное дело о массовом заражении COVID-19.
На территории рядом с очагом также развернули полевой госпиталь на 88 коек. Заболевшим помогают врачи Всеволожской межрайонной больницы.