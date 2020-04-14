Массовое заражение коронавирусом мигрантов в Ленобласти обернулось уголовным делом

По требованию прокуратуры в связи с обнаружением заражённых COVID-19 в деревне Новосергиевка Всеволожского района возбуждено уголовное дело, сообщает 14 апреля 47News со ссылкой на пресс-службу Следкома Ленинградской области.

Десять иностранных граждан, у которых выявили коронавирусную инфекцию, жили в доме, переоборудованном под хостел. После обнаружения очага мигрантов посадили на самоизоляцию, а субарендатору приказали обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Однако проверка показала, что требование не выполнено, вирус продолжает распространяться. Материалы проверки оказались на столе у следователя.