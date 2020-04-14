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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 20:59
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Массовое заражение коронавирусом мигрантов в Ленобласти обернулось уголовным делом

По требованию прокуратуры в связи с обнаружением заражённых COVID-19 в деревне Новосергиевка Всеволожского района возбуждено уголовное дело, сообщает 14 апреля 47News со ссылкой на пресс-службу Следкома Ленинградской области.

Десять иностранных граждан, у которых выявили коронавирусную инфекцию, жили в доме, переоборудованном под хостел. После обнаружения очага мигрантов посадили на самоизоляцию, а субарендатору приказали обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Однако проверка показала, что требование не выполнено, вирус продолжает распространяться. Материалы проверки оказались на столе у следователя.

Напомним, что в настоящее время в Новосергиевке развертывается полевой госпиталь на 88 коек. По данным издания, к 14 апреля, COVID-19 выявили у 35 постояльцев.

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Комментарии (2)

krasnonosov
Только возбуждаться надо против тех, кто завез их в страну.
260899531
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