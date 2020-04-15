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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 00:47
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Электронные пропуски, пояснительные записки, справки с работы. Передвижение ограничили в половине российских регионов с коронавирусом

Ограничения по перемещению внутри региона, а в некоторых случаях и за его пределы, к вечеру 14 апреля введены в 41 российском регионе. Коронавирус все еще не выявлен на Алтае и Чукотке.

Данные с регионов собрал ТАСС, из 83 субьектов с подтвержденными случаями коронавируса ограничения введены в 41-м, при этом рекомендованный или обязательный режим самоизоляции действует на всех «зараженных» территориях.

В большей части регионов справки с работы необходимы сотрудникам предприятий, которые вошли в президентский перечень и не прекращают функционировать. В Москве и Московской области, где без нужды выходить из дома запрещено всем, с 15 апреля для передвижения на любом виде транспорта нужен электронный пропуск. Система их выдачи работает с перебоями и вызывает вопросы. Власти уведомили, что проверять будут всех автомобилистов. В Красноярском крае, где запреты менее строгие — можно выйти на улицу ради спорта или прогулки с ребенком в закрытой коляске — для перемещений не из списка разрешенных достаточно объяснительной записки (похожая система на время карантина действует, например, в Италии).

На Кузбассе, как и в Чечне, запрещен выезд за пределы региона. Ряд субьектов ввел обязательный двухнедельный карантин для тех, кто приехал из Москвы и Петербурга.

В России больше 21 тысячи случаев заражения. По данным за 14 апреля, 170 человек умерли.

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Комментарии (2)

krasnonosov
Алтай и Чукотка отстает. Срочно найти там вирус и выставить блок-посты!
260899531
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