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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 14:10
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Петербуржцам больше не рады в Татарстане — власти заставят всех прибывших самоизолироваться

Петербуржцы и москвичи стали персонами нон грата в Татарстане. Теперь по приезде в Казань жителям российских мегаполисов придётся самоизолироваться на две недели. Документ опубликован 14 апреля на сайте кабинета министров республики.

Разумеется, мера касается не только тех, кто постоянно живёт в столицах, но и тех, кто ездил туда по делам. Вместе с вероятными носителями коронавируса запереться должны будет и члены семьи.

Аналогичные требования ввели многие регионы на фоне распространения COVID-19. Чревато перемещаться из Петербурга и Москвы в Республику Алтай, Башкирию, Крым, Татарстан, Тыву, Хакасию, Алтайский (только из Москвы), Краснодарский, Красноярский, Ставропольский края. Также карантин будет необходим по приезде во Владимирскую, Воронежскую, Иркутскую, Кемеровскую, Липецкую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Оренбургскую, Самарскую, Смоленскую, Томскую и Тюменскую области.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор поручил регионам самостоятельно определять условия самоизоляции для вернувшихся из-за границы. Теперь местное правительство будет выбирать, где запирать туристов — по месту проживания или в специальном обсерваторе.

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Комментарии (2)

Ульянов Ленин
Было такое в 1991 году. Берите столько суверенитета, сколько сможете унести.
Stargazer_5e4cc3b703773
Незваный гость хуже татарина, всё верно. А теперь ещё хуже башкира, тывинца и так далее.
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