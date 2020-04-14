Петербуржцам больше не рады в Татарстане — власти заставят всех прибывших самоизолироваться

Петербуржцы и москвичи стали персонами нон грата в Татарстане. Теперь по приезде в Казань жителям российских мегаполисов придётся самоизолироваться на две недели. Документ опубликован 14 апреля на сайте кабинета министров республики.



Разумеется, мера касается не только тех, кто постоянно живёт в столицах, но и тех, кто ездил туда по делам. Вместе с вероятными носителями коронавируса запереться должны будет и члены семьи.



Аналогичные требования ввели многие регионы на фоне распространения COVID-19. Чревато перемещаться из Петербурга и Москвы в Республику Алтай, Башкирию, Крым, Татарстан, Тыву, Хакасию, Алтайский (только из Москвы), Краснодарский, Красноярский, Ставропольский края. Также карантин будет необходим по приезде во Владимирскую, Воронежскую, Иркутскую, Кемеровскую, Липецкую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Оренбургскую, Самарскую, Смоленскую, Томскую и Тюменскую области.

