После Чечни к жестким мерам борьбы с коронавирусом перешел Кузбасс. Жителям запретили покидать регион
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев усилил меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, запретив жителям по личным нуждам выезжать за границы Кузбасса. Об этом 14 апреля сообщается на сайте регионального правительства.
Как следует из информации на официальном интернет-портале местных властей, покидать регион можно только в двух случаях — для получения экстренной медицинской помощи и погребения близких людей.
В Кузбассе также временно запретили посещение парков и скверов, детских площадок, проведение массовых религиозных обрядов и церемоний. Походы в церкви и храмы не ограничивали, но верующим настоятельно рекомендовали от них воздержаться.
В свою очередь, тех, кто прибыл на территорию региона, ждет двухнедельная обязательная изоляция в обсерваторе или, например, у родственников — вне зависимости от того, откуда и каким видом транспорта они прибыли, говорится на сайте правительства.
Перечисленные изменения губернатор внес в изданное ранее распоряжение «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Согласно данным правительства Кузбасса, коронавирус официально подтвержден у 15 жителей региона. Трое из них уже поправились. Число смертей от новой инфекции равно нулю.
Напомним, ранее по аналогичному жесткому сценарию борьбы с COVID-19 пошли власти Чечни. Еще в начале этого месяца глава республики Рамзан Кадыров закрыл ее границы на въезд и выезд. Чуть более мягкие, но не менее решительные меры также приняли власти Вологодской области, ограничив въезд в Череповец.