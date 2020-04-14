После Чечни к жестким мерам борьбы с коронавирусом перешел Кузбасс. Жителям запретили покидать регион

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев усилил меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, запретив жителям по личным нуждам выезжать за границы Кузбасса. Об этом 14 апреля сообщается на сайте регионального правительства.



Как следует из информации на официальном интернет-портале местных властей, покидать регион можно только в двух случаях — для получения экстренной медицинской помощи и погребения близких людей.



В Кузбассе также временно запретили посещение парков и скверов, детских площадок, проведение массовых религиозных обрядов и церемоний. Походы в церкви и храмы не ограничивали, но верующим настоятельно рекомендовали от них воздержаться.

