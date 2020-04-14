Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения практически потушен. С огнём боролись 10 суток, на месте продолжают работать около 500 человек. Полиция задержала уже второго поджигателя — он проводил уборку у себя дома.

«Если коротко — пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас, в целом в норме», — сообщил 14 апреля в своём телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.



По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 10:00 14 апреля, в зоне отчуждения работы ведутся на территории пяти лесничеств, привлечены 500 человек и 110 единиц техники, в том числе три самолёта и три вертолёта. Открытого огня нет, наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами. Инженерной техникой создано около 110 километров минерализованных полос, препятствующих распространению пожара. За 13 апреля пожарная авиация осуществила 227 сбросов воды — всего 538 тонн.

РИА Новости со ссылкой на ДСНС (Госслужбу по ЧС) добавляет, что удалось не допустить распространения огня на военные склады боеприпасов и хранилище с радиоактивными отходами. Накануне, напомним, пожар добрался до Припяти и остановился в 2 километрах от места хранения радиоактивных отходов.



Радиационный фон по Киеву и Киевской области, по данным службы, остаётся в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (0,012 и 0,011 микрорентген в час соответственно при допустимом фоне 0,05 мР/ч). Как передаёт «Интерфакс», мэр Киева Виталий Кличко заявил на брифинге, что в городе начались регулярные проверки радиационного фона, опасений ситуация не вызывает.



По предварительной версии, причиной стали поджоги. 6 апреля полицейские установили, что к этому причастен 27-летний житель села Раговка, который ради забавы поджёг траву и мусор в трёх местах. Оказывается, он не один такой. 13 апреля киевские полицейские нашли ещё одного поджигателя.



Как сообщается на сайте полиции, вчера днём на территории зоны ЧАЭС был обнаружен уже третий очаг огня. Работники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС совместно с коллегами соседнего Иванковского отделения оперативно установили поджигателя. Им оказался 37-летний местный житель. Как выяснилось, он у себя дома сжигал мусор, остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву, а от неё загорелся сухостой. Вернувшись домой, он заметил, что огонь начал разгораться, и попытался потушить его сам, но безуспешно. Ни спасателям, ни в полицию он не позвонил. Тем временем ветер раздул пожар в сторону леса и дальше, в зону отчуждения. Уголовная ответственность за подобное деяние предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от двух до пяти лет.



Лесной пожар начался в Чернобыльской зоне отчуждения днём 4 апреля, сообщалось о превышении нормы радиации в очаге в 16 раз. Chernobyl Tour 12 апреля показал, как две лошади Пржевальского скачут по уже выжженной земле.

