Скоро в эфире онлайн-марафона #минусвирус на «Фонтанке» - Gigi Dedalamazishvili, солист грузинских романтиков Mgzavrebi, и группа НОМ
Наш марафон #минусвирус поворачивается к закату, и у нас в гостях — Gigi Dedalamazishvili, солист Mgzavrebi, грузинской группы, неизменно собирающей полные залы в Петербурге. Их хит «Прорвемся» - несомненный девиз фестиваля, и в таком исполнении вы его еще не слышали. Ну а сразу за ними — наши петербургские легенды, группа НОМ.
Подключайтесь к нашему эфиру на странице https://tv.fontanka.ru/ и в группе «Фонтанки» в соцсети «ВКонтакте». Если опоздаете — заходите почитать текстовую трансляцию - там есть и фрагменты марафона, и наши комментарии и фотографии того, что происходило за кадром.
Музыкально-информационный марафон «Фонтанки.ру» #минусвирус организован на благотворительной основе. Все участники выступают бесплатно — мы надеемся, что в благодарность за это вы найдете возможность помочь фонду «Не напрасно». Петербургская организация взяла на себя миссию точки сборки всех инициатив помощи медикам, пациентам и обществу во время пандемии коронавируса. Принимайте участие в этой инициативе https://defeatcovid.ru/.