Скоро в эфире онлайн-марафона #минусвирус на «Фонтанке» - Gigi Dedalamazishvili, солист грузинских романтиков Mgzavrebi, и группа НОМ

Наш марафон #минусвирус поворачивается к закату, и у нас в гостях — Gigi Dedalamazishvili, солист Mgzavrebi, грузинской группы, неизменно собирающей полные залы в Петербурге. Их хит «Прорвемся» - несомненный девиз фестиваля, и в таком исполнении вы его еще не слышали. Ну а сразу за ними — наши петербургские легенды, группа НОМ.

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