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13.04.2020 10:29
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РЖД отменили бесплатный проезд для участников Великой Отечественной войны

Холдинг РЖД временно отменил принятое ранее социальное решение «в связи с эпидемиологический ситуацией».

Как сообщается в пресс-релизе компании 13 апреля, с сегодняшнего дня приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их сопровождающих в поездах дальнего следования, поскольку россияне старше 65 лет не должны покидать места проживания. Таким образом ОАО «РЖД» и АО «ФПК» «как социально ответственные компании» заботятся о здоровье и безопасности ветеранов, подчёркивается в сообщении.

Бессрочный и безлимитный бесплатный проезд инвалидам и участникам войны (плюс одному сопровождающему) во всех поездах дальнего следования внутрироссийского сообщения холдинг ввёл в канун 75-летней годовщины Победы. После снятия всех ограничений, принятых из-за распространения коронавируса, оформление бесплатных перевозок «будет незамедлительно возобновлено», обещает РЖД.

Накануне пресс-служба компании объявила об отмене ряда поездов дальнего следования. С 15 апреля сократится периодичность курсирования 32 поездов, ещё 32 поезда будут временно сняты. Это связано с эпидемией и значительным сокращением спроса: с 21 марта он упал на более чем 50%, количество проданных билетов на апрель сократилось на 76%, на май — на 70%. Деньги за билеты можно вернуть. На апрельские поезда пассажиры вернули в 4 раза больше билетов, чем год назад, на май возврат вырос в 7 с лишним раз.

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Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
Видимо, оставшиеся ветераны уже не транспортабельны.
260605941
Прикрываясь заботой о пассажирах отменили льготный проезд.
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