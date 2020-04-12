«Тут совершенно неожиданно выяснилось, что самыми ценными для нас, для общества, являются не голливудские звезды и не футболисты, и не толстые морды на нефтяной трубе, и даже не вояки всяких родов. Когда пришел реальный кризис, все вдруг вспомнили о врачах и тех, кто в медицине. Теперь вдруг выясняется, что все мы на них только и уповаем. Здрастье, я ваша тетя. Ведь раньше тоже самое было», - говорит Масяня.

Петербургский художник Олег Куваев специально для марафона #минусвирус нарисовал новую Масяню. Любимица Рунета посмеивается над теми, кто только сейчас осознал важность профессии врача.

В своей неподражаемой манере персонаж популярных флеш-мультфильмов делится «секретом» – медики и в докризисной жизни посвящали свою жизнь обществу, работая в сложных условиях, с нечеловеческими нагрузками.

«Только вам было пофиг. И вот вдруг вирус наехал и вспомнили - когда приперло, - хихикает над нами Масяня. – И сейчас все прямо молятся на медиков. С балконов хлопают. Ой-ой-ой. Вспомнили».



Дальше Масяня «взбирается на свой привычный броневичок» и говорит нам всем, как поступить правильно.



«Дайте им бонусы, премиальные, хрениальные, все, что угодно. Все, что им нужно вообще, - категорична Масяня. – И спасибо вам, господа медики. Чё б мы без вас делали – ваще непонятно».



Спецвыпуск «Масяни» был создан для марафона «Фонтанки.ру». Олег Куваев нарисовал его бесплатно, и это его личный вклад в проект поддержки врачей.



Марафон #минусвирус стартует в полдень 13 апреля. В списке подтвердивших свое участие – более 30 музыкантов: Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук (ДДТ), Владимир Шахрин («Чайф»), Андрей Макаревич, Ольга Арефьева, Гиги Дедаламазишвили («Мгзавреби»), группы «Несчастный случай», «НОМ», Brazzaville, «Сегодня ночью», Zero People и многие другие. Полный список можно посмотреть здесь.

