«Вирус наехал и вспомнили – когда приперло». Масяня выступила с обращением к гражданам России
Петербургский художник Олег Куваев специально для марафона #минусвирус нарисовал новую Масяню. Любимица Рунета посмеивается над теми, кто только сейчас осознал важность профессии врача.
«Тут совершенно неожиданно выяснилось, что самыми ценными для нас, для общества, являются не голливудские звезды и не футболисты, и не толстые морды на нефтяной трубе, и даже не вояки всяких родов. Когда пришел реальный кризис, все вдруг вспомнили о врачах и тех, кто в медицине. Теперь вдруг выясняется, что все мы на них только и уповаем. Здрастье, я ваша тетя. Ведь раньше тоже самое было», - говорит Масяня.
В своей неподражаемой манере персонаж популярных флеш-мультфильмов делится «секретом» – медики и в докризисной жизни посвящали свою жизнь обществу, работая в сложных условиях, с нечеловеческими нагрузками.
«Только вам было пофиг. И вот вдруг вирус наехал и вспомнили - когда приперло, - хихикает над нами Масяня. – И сейчас все прямо молятся на медиков. С балконов хлопают. Ой-ой-ой. Вспомнили».
Дальше Масяня «взбирается на свой привычный броневичок» и говорит нам всем, как поступить правильно.
«Дайте им бонусы, премиальные, хрениальные, все, что угодно. Все, что им нужно вообще, - категорична Масяня. – И спасибо вам, господа медики. Чё б мы без вас делали – ваще непонятно».
Спецвыпуск «Масяни» был создан для марафона «Фонтанки.ру». Олег Куваев нарисовал его бесплатно, и это его личный вклад в проект поддержки врачей.
Марафон #минусвирус стартует в полдень 13 апреля. В списке подтвердивших свое участие – более 30 музыкантов: Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук (ДДТ), Владимир Шахрин («Чайф»), Андрей Макаревич, Ольга Арефьева, Гиги Дедаламазишвили («Мгзавреби»), группы «Несчастный случай», «НОМ», Brazzaville, «Сегодня ночью», Zero People и многие другие. Полный список можно посмотреть здесь.
Подключайтесь к нашему марафону 13 апреля на странице tv.fontanka.ru https://tv.fontanka.ru/ и в социальных сетях «Фонтанки.ру»: Facebook https://www.facebook.com/fontanka.ru/ и «ВКонтакте» https://vk.com/fontanka
Музыкально-информационный марафон «Фонтанки.ру» #минусвирус организован на благотворительной основе. Все участники выступают бесплатно, никто из тех, к кому мы обращались с предложением принять участие, не вспомнил о деньгах. В течение дня к нам в студию будут приходить гости: волонтеры, бизнесмены, чиновники, все те, кто помогает сейчас больницам.
В прямом эфире мы расскажем о Фонде «Не напрасно». Петербургская организация взяла на себя миссию точки сборки всех инициатив помощи медикам, пациентам и обществу во время пандемии коронавируса. Основная цель заключается в создании единой цепочки: больница – закупщик - донор. Для полного обеспечения одной больницы необходимыми материалами нужно порядка 10 миллионов рублей. Первыми в списке стоят Александровская, Покровская и детская больница им. Филатова.
Также на специально созданной платформе «Что делать» аккумулирована справочная помощь для населения и консультационная - для врачей. Там же можно пожертвовать средства. В наблюдательный совет проекта, в частности, вошли главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и президент «Ассоциации реаниматологов и анестезиологов РФ» Константин Лебединский.