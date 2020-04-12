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12.04.2020 21:18
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Стал известен полный список участников онлайн-марафона «Фонтанки.ру» #минусвирус

Мы рады, наконец, представить полный на этот час список участников онлайн-марафона #минусвирус в поддержку врачей и медучреждений Санкт-Петербурга. К нему еще присоединятся несколько музыкантов и коллективов. Всех их вы можете услышать и увидеть 13 апреля с полудня и до последнего аккорда на странице проекта «Фонтанки.ру» #безантракта — https://tv.fontanka.ru//.

Итак, с нами:

Борис Гребенщиков

Юрий Шевчук

Андерй Макаревич

Зимавсегда

Zero People

НОМ

Сегодняночью

Markscheider Kunst

Artemiev

Ольга Арефьева

Несчастный случай

Максим Леонидов

The Tiger Lillies

Курара

Shoo

Запрещенные Барабанщики

Гиги Дедаламазишвили (Мгзавреби)

Владимир Шахрин

Антон Адасинский

Вова Че Морале

Хмыров

Трипинадва

Perecore

Dvanov

ShizzLong

Tundra Art Ensemble

АкиМама

Препинаки

Добраночь

специальный гость — Масяня.

Вы услышите не только голоса и слова поддержки от музыкантов, адресованные врачам и всем тем, на чьей жизни сказался коронавирус, но и выступления актеров, спортсменов, художников, представителей бизнеса, поддержавших городские медучреждения, и, конечно, самих медиков.

Музыкально-информационный марафон «Фонтанки.ру» #минусвирус организован на благотворительной основе. Все участники выступают бесплатно и никто из тех, к кому мы обращались с предложением принять участие, не вспомнил о деньгах.

В прямом эфире мы расскажем о фонде «Не напрасно». Петербургская организация взяла на себя миссию точки сборки всех инициатив помощи медикам, пациентам и обществу во время пандемии коронавируса. Основная цель заключается в создании единой цепочки: больница – закупщик - донор. Для полного обеспечения одной больницы необходимыми материалами нужно порядка 10 миллионов рублей. Первыми в списке стоят Александровская, Покровская и детская больница им. Филатова. Также на специально созданной платформе «Что делать» аккумулирована справочная помощь для населения и консультационная - для врачей. Там же можно пожертвовать средства. В наблюдательный совет проекта, в частности, вошли главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и президент «Ассоциации реаниматологов и анестезиологов РФ» Константин Лебединский.

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