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11.04.2020 23:48
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В Москве за сутки умерло 14 человек с коронавирусом

14 человек с диагностированным коронавирусом умерли в Москве за сутки.

Об этом поздно вечером 11 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб. Жертвам новой инфекции было от 52 до 82 лет. Власти столицы указывают на наличие у всех сопутствующих заболеваний: гипертонии, сахарного диабета, кардиомиопатии, последствий инфаркта. У всех COVID-19 вызвал осложнение в виде пневмонии.

Ранее стало известно, что в Москве диагноз за сутки поставлен 1030 пациентам. В столице в связи с этим вводятся более жесткие ограничения - в частности, цифровые пропуска на любые передвижения на транспорте.

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Комментарии (8)

Бонвиван
А насколько уменьшилось количество жертв дтп за время "карантина"? Жертв уличных стычек и т.п.? Жертв гриппа, в конце концов. Интересно бы увидеть всю статистику. Что если коронавирус уменьшил (у нас) общую статистику смертности?...
NikolayKlimov
ЛО в газете 47news даёт "Полный перечень населенных пунктов Ленобласти, где был выявлен коронавирус". Это хорошо. А вот СПб по районам не даёт. Не знаю, что и думать про гласность в СПб.
VladimirPu
А от рака сколько умерло? а в дтп?
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