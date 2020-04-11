В Москве за сутки умерло 14 человек с коронавирусом

14 человек с диагностированным коронавирусом умерли в Москве за сутки.



Об этом поздно вечером 11 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб. Жертвам новой инфекции было от 52 до 82 лет. Власти столицы указывают на наличие у всех сопутствующих заболеваний: гипертонии, сахарного диабета, кардиомиопатии, последствий инфаркта. У всех COVID-19 вызвал осложнение в виде пневмонии.



Ранее стало известно, что в Москве диагноз за сутки поставлен 1030 пациентам. В столице в связи с этим вводятся более жесткие ограничения - в частности, цифровые пропуска на любые передвижения на транспорте.

