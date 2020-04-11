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11.04.2020 20:05
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Со среды в Москве и Мособласти нельзя передвигаться на транспорте без пропуска

Столичная мэрия подписала указ, согласно которому жителям в личных целях нельзя передвигаться на транспорте чаще чем два раза в неделю. Цифровые пропуска столичным жителям начнут раздавать в понедельник, а проверять в среду, 15 апреля.

Как следует из подписанного Сергеем Собяниным документа и разъяснения к нему, оформлять спецпропуск нужно для поездок на любом виде транспорта, начиная от скутера и такси до метро и электрички. Чтобы его получить, надо оставить заявку на сайте мэрии, отправить SMS или позвонить. Проверять разрешения будут с помощью планшетов и специальных программ. Нужны они всем, исключая полицию, судей, военных и иных госслужащих с «удостоверением установленного государством образца», также исключение сделано для детей младше 14 лет.

Те специалисты, чья деятельность выведена за ограничения президентским указом, получат пропуск единоразово, действовать он будет до 30 апреля. Для поездок в медицинских целях оформлять его надо под каждый визит, количество выдаваемых пропусков не ограничено. В личных целях, например в магазин или на дачу, съездить можно только два раза в неделю, под каждую поездку заказывается отдельный пропуск.

Кроме самого пропуска, который представляет из себя код, для проверки необходим паспорт. Он нужен не только москвичам и жителям Московской области, но и всем, кто намеревается приехать в столицу.

Фото: Официальный портал мэра Москвы
Фото: Официальный портал мэра Москвы
Фото: Официальный портал мэра Москвы
Фото: Официальный портал мэра Москвы
Фото: Официальный портал мэра Москвы

Как разъясняет оперштаб Москвы, все пропуска будут оформляться согласно закону о персональных данных, а после снятия ограничений информация об их выдаче будет уничтожена.

Пока что выдача пропусков касается только поездок, ходить пешком можно без особенных документов. Выдача начнется в понедельник, 13 апреля, обязательно иметь цифровые пропуска при себе надо будет с 15 числа.

Напомним, если в Петербурге за последние сутки зафиксировано 80 новых пациентов с Covid-19, то в Москве сразу 1030. В столице в связи с этим вводятся более жесткие ограничения.

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Комментарии (39)

1st.spb
КоАП РФ Статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения
(введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ)

1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

и так далее. Нет у нас ни режима ЧС ни угрозы ЧС.
Asherinka
У китайцев копируем? У них вроде очень похожее сделали с пропусками и кодами для транспорта.
260861401
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