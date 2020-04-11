Со среды в Москве и Мособласти нельзя передвигаться на транспорте без пропуска

Столичная мэрия подписала указ, согласно которому жителям в личных целях нельзя передвигаться на транспорте чаще чем два раза в неделю. Цифровые пропуска столичным жителям начнут раздавать в понедельник, а проверять в среду, 15 апреля.

Как следует из подписанного Сергеем Собяниным документа и разъяснения к нему, оформлять спецпропуск нужно для поездок на любом виде транспорта, начиная от скутера и такси до метро и электрички. Чтобы его получить, надо оставить заявку на сайте мэрии, отправить SMS или позвонить. Проверять разрешения будут с помощью планшетов и специальных программ. Нужны они всем, исключая полицию, судей, военных и иных госслужащих с «удостоверением установленного государством образца», также исключение сделано для детей младше 14 лет.



Те специалисты, чья деятельность выведена за ограничения президентским указом, получат пропуск единоразово, действовать он будет до 30 апреля. Для поездок в медицинских целях оформлять его надо под каждый визит, количество выдаваемых пропусков не ограничено. В личных целях, например в магазин или на дачу, съездить можно только два раза в неделю, под каждую поездку заказывается отдельный пропуск.

Кроме самого пропуска, который представляет из себя код, для проверки необходим паспорт. Он нужен не только москвичам и жителям Московской области, но и всем, кто намеревается приехать в столицу.



Фото: Официальный портал мэра Москвы Фото: Официальный портал мэра Москвы Фото: Официальный портал мэра Москвы Фото: Официальный портал мэра Москвы Фото: Официальный портал мэра Москвы