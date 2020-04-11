В ЛУКОЙЛе сравнили сделку ОПЕК+ с Брестским миром

С Брестским миром сравнил новую сделку ОПЕК+ вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
«Любой компромисс, конечно, всегда имеет две стороны — и позитив, и негатив. Я бы привел пример Брестcкого мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией», — прокомментировал он 11 апреля журналистам РБК.
По мнению представителя ЛУКОЙЛа, если бы стороны не договорились бы, то Москва была бы вынуждена закрывать скважины. Поступления от нефти в бюджет прекратились бы. Теперь черное золото будет хотя бы стоить 30–40 долларов за баррель.
«В этом случае Россия будет получать в виде денежного потока 70–80 миллионов долларов дополнительного дохода в день. Это ответ на вопрос, правильная эта сделка или нет», — добавил Леонид Федун.
Ранее подробности новой сделки привел министр энергетики Александр Новак.
Напомним, 23 государства — экспортеры нефти сумели договориться о новом соглашении ОПЕК+. Оно рассчитано на два года, предполагает поэтапное сокращение добычи нефти.