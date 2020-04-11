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11.04.2020 19:52
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В ЛУКОЙЛе сравнили сделку ОПЕК+ с Брестским миром

С Брестским миром сравнил новую сделку ОПЕК+ вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

«Любой компромисс, конечно, всегда имеет две стороны — и позитив, и негатив. Я бы привел пример Брестcкого мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией», — прокомментировал он 11 апреля журналистам РБК.

По мнению представителя ЛУКОЙЛа, если бы стороны не договорились бы, то Москва была бы вынуждена закрывать скважины. Поступления от нефти в бюджет прекратились бы. Теперь черное золото будет хотя бы стоить 30–40 долларов за баррель.

«В этом случае Россия будет получать в виде денежного потока 70–80 миллионов долларов дополнительного дохода в день. Это ответ на вопрос, правильная эта сделка или нет», — добавил Леонид Федун.

Ранее подробности новой сделки привел министр энергетики Александр Новак.

Напомним, 23 государства — экспортеры нефти сумели договориться о новом соглашении ОПЕК+. Оно рассчитано на два года, предполагает поэтапное сокращение добычи нефти.

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Комментарии (23)

WuhanRockCafe
Ну вот, а ведь многие прикалывались над "Вашингтонским обкомом".
Был, есть и будет еще многая лета.
krasnonosov
"Российские власти подобны стае макак, запущенных в центр управления Большим адронным коллайдером: они с криком носятся по пультам управления, бессмысленно нажимают на мигающие, красные кнопки, дергают рычажки, трутся задницами о клавиатуры" (с) А.Г. Невзоров.
EveReady
30-40 долларов это за нефть марки Brent. Urals торгуется по 22, а это почти ноль в рентабельности на сегодня.
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