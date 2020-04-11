Новак рассказал о сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Российские компании готовы к снижению производства

23 страны приняли участие в новой сделке ОПЕК+ по нефтедобыче. Об условиях рассказал глава Минэнерго Александр Новак.



Чиновник привел подробности 11 апреля в эфире канала «Россия 24». По его словам, из 23 принявших участие в сделке государств 10 — страны ОПЕК, еще 10 не входят в организацию стран — экспортёров нефти (среди них — Канада, США, Норвегия, Аргентина). Три государства — участника ОПЕК Иран, Ливия и Венесуэла по-прежнему освобождены от сокращений добычи из-за политических проблем.



Соглашение действует два года, до 1 мая 2022-го. В зависимости от ситуации на рынке нефти участники смогут как продлить, так и сократить срок действия соглашения.

