Новак рассказал о сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Российские компании готовы к снижению производства
23 страны приняли участие в новой сделке ОПЕК+ по нефтедобыче. Об условиях рассказал глава Минэнерго Александр Новак.
Чиновник привел подробности 11 апреля в эфире канала «Россия 24». По его словам, из 23 принявших участие в сделке государств 10 — страны ОПЕК, еще 10 не входят в организацию стран — экспортёров нефти (среди них — Канада, США, Норвегия, Аргентина). Три государства — участника ОПЕК Иран, Ливия и Венесуэла по-прежнему освобождены от сокращений добычи из-за политических проблем.
Соглашение действует два года, до 1 мая 2022-го. В зависимости от ситуации на рынке нефти участники смогут как продлить, так и сократить срок действия соглашения.
В первые два месяца снижение добычи составит 10 млн баррелей в сутки. Во втором полугодии — 8 млн, в 2021 году — 6 млн. При этом на не входящие в альянс страны приходится сокращение на 5 пять миллионов баррелей в сутки.
Российский министр ожидает восстановления спроса на нефть после снятия карантинных мер и ограничений на авиасообщение. Он также заверил, что российские компании готовы к снижению производства в рамках новой сделки.