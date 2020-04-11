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11.04.2020 12:55
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Новак рассказал о сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Российские компании готовы к снижению производства

23 страны приняли участие в новой сделке ОПЕК+ по нефтедобыче. Об условиях рассказал глава Минэнерго Александр Новак.

Чиновник привел подробности 11 апреля в эфире канала «Россия 24». По его словам, из 23 принявших участие в сделке государств 10 — страны ОПЕК, еще 10 не входят в организацию стран — экспортёров нефти (среди них — Канада, США, Норвегия, Аргентина). Три государства — участника ОПЕК Иран, Ливия и Венесуэла по-прежнему освобождены от сокращений добычи из-за политических проблем.

Соглашение действует два года, до 1 мая 2022-го. В зависимости от ситуации на рынке нефти участники смогут как продлить, так и сократить срок действия соглашения.

В первые два месяца снижение добычи составит 10 млн баррелей в сутки. Во втором полугодии — 8 млн, в 2021 году — 6 млн. При этом на не входящие в альянс страны приходится сокращение на 5 пять миллионов баррелей в сутки.

Российский министр ожидает восстановления спроса на нефть после снятия карантинных мер и ограничений на авиасообщение. Он также заверил, что российские компании готовы к снижению производства в рамках новой сделки.

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Комментарии (5)

half-life
Учитывая позицию Мексики, США согласились сократить добычу нефти на 250 тыс. баррелей в сутки. Эту информацию подтвердил президент США Дональд Трамп.
Где Сечин с победной реляцией в виде говорящей головы Леонтьева об уничтожении сланца и завоевании новых рынков?
Зачем было начинать эту войну имея за спиной 1.89 % доли в мировом ВВП ?Можно с уверенностью сказать что нас ещё пожалели ...приказали и все 5 млн сократили бы.
260741301
Неужели саудиты ещё не поняли, что Россия подпишется под любым документом, а потом НАРАСТИТ продажу нефти? Ведь не проверить никак!
OldObyvatel
Это называется: "пошли по шерсть, а вернулись стриженными". Совершенно не понимают, как функционирует современная, а не феодальная, как в РФ экономика. Только и получается хорошо - врать, воровать и убивать.
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