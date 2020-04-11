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11.04.2020 17:20
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В Ингушетии умер муфтий. Ранее у него подтвердили коронавирус

Религиозный деятель умер в Ингушетии: ранее у муфтия Абдурахмана Мартазанова подтвердили коронавирус.

О кончине духовного лидера мусульман северокавказской республики 11 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

«К сожалению, муфтий скончался сегодня днем. Он был доставлен в больницу вчера, и первый взятый у него анализ подтвердил наличие коронавирусной инфекции», — отметил источник.

Религиозный иерарх поступил в больницу в тяжелом состоянии, его сразу же подключили к кислороду. Взятый анализ на коронавирус дал положительный результат.

Абдурахман Мартазанов стал муфтием Ингушетии в июле 2019 года.

Ранее стало известно о том, что коронавирусную инфекцию обнаружили у нескольких священников в Москве.

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Законное право на фейки есть только у государства))))))))
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