В Ингушетии умер муфтий. Ранее у него подтвердили коронавирус

Религиозный деятель умер в Ингушетии: ранее у муфтия Абдурахмана Мартазанова подтвердили коронавирус.



О кончине духовного лидера мусульман северокавказской республики 11 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.



«К сожалению, муфтий скончался сегодня днем. Он был доставлен в больницу вчера, и первый взятый у него анализ подтвердил наличие коронавирусной инфекции», — отметил источник.



Религиозный иерарх поступил в больницу в тяжелом состоянии, его сразу же подключили к кислороду. Взятый анализ на коронавирус дал положительный результат.

