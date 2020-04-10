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10.04.2020 20:39
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Жесткие коронавирусные ограничительные меры в Москве закрывают большинство строек. Пострадают и петербургские компании

Изменения в указе мэра Москвы Сергея Собянина, резко ужесточающие ограничительные меры безопасности, ударят, в том числе по строительным организациям.

Пункт 4.3 указа мэра от 10 апреля 2020 года приостанавливает минимум на неделю выполнение всех строительных и ремонтных работ в столице, за исключением строительства больниц и стратегических предприятий (метро, железная дорога и пр.). Все жилищное строительство останавливается.

«Нас закрывают», - коротко объяснил «Фонтанке» происходящее представитель одной из крупнейших в стране строительных компаний.

В Москве работает и несколько петербургских предприятий отрасли: Группа ЛСР, группа Эталон, а с конца прошлого года и «Росстройинвест».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Здравствуйте, новые «обманутые» дольщики.
Николай Невский
А бордюры ведь продолжат класть и плитку? Это ведь жизненно важно для Москвы , класть плитку...А все остальное можно закрыть, печенеги и половцы не проберутся , если будет новая плитка
Vasilis
Как то Собянен вразрез тренда пошел, стройки нельзя же было трогать! Похоже прилетит ему;)
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