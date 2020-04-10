Жесткие коронавирусные ограничительные меры в Москве закрывают большинство строек. Пострадают и петербургские компании
Изменения в указе мэра Москвы Сергея Собянина, резко ужесточающие ограничительные меры безопасности, ударят, в том числе по строительным организациям.
Пункт 4.3 указа мэра от 10 апреля 2020 года приостанавливает минимум на неделю выполнение всех строительных и ремонтных работ в столице, за исключением строительства больниц и стратегических предприятий (метро, железная дорога и пр.). Все жилищное строительство останавливается.
«Нас закрывают», - коротко объяснил «Фонтанке» происходящее представитель одной из крупнейших в стране строительных компаний.
В Москве работает и несколько петербургских предприятий отрасли: Группа ЛСР, группа Эталон, а с конца прошлого года и «Росстройинвест».