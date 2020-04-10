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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

10.04.2020 20:15
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В Москве введут пропускной режим. Собянин: Все очень серьезно

На следующей неделе в Москве будут постепенно вводить пропускной режим. Об этом 10 апреля заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Пропускной режим передвижения по городу - это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно, когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения», — цитирует слова градоначальника Оперативный штат Москвы по борьбе с коронавирусом.

О намерении поехать куда-то нужно будет известить власти заранее - по словам мэра, система будет носить заявительный характер. На первом этапе пропускной режим введут для поездок на работу, на втором - для поездок в других целях, на третьем, если понадобится, для передвижения внутри района, уточнил Собянин.

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Комментарии (7)

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Ну это пока народ не озвереет.
gencon
Гуляющие мешают плитку класть, да строить
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