На следующей неделе в Москве будут постепенно вводить пропускной режим. Об этом 10 апреля заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Пропускной режим передвижения по городу - это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно, когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения», — цитирует слова градоначальника Оперативный штат Москвы по борьбе с коронавирусом.
О намерении поехать куда-то нужно будет известить власти заранее - по словам мэра, система будет носить заявительный характер. На первом этапе пропускной режим введут для поездок на работу, на втором - для поездок в других целях, на третьем, если понадобится, для передвижения внутри района, уточнил Собянин.