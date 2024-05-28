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    «Не нужно стесняться»: Лукашенко призвал усилить пропаганду и идеологическую работу

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 мая призвал усилить в республике пропагандистскую и идеологическую работу. Слова президента, сказанные на Форуме медийного сообщества, приводит государственное информагентство БелТА.

    По мнению Лукашенко, молодым журналистам нужно «усвоить» важность пропагандистского и идеологического компонента и усиливать работу с обоими.

    «Не нужно стесняться этих слов и понятий», — заявил президент Белоруссии и пояснил, что в его представлении и то и другое существует на Западе под названием «пиар» — то есть «работа с общественным мнением». «Суть одна», — добавил Лукашенко.

    Досталось от него и «демократическим ценностям» и «независимым СМИ»: по его словам, «в разных странах мира — от США и Евросоюза до Молдовы, Прибалтики, Украины и Грузии — бросают в тюрьмы журналистов, закрывают медиа и преследуют каждого, кто посмел не согласиться с политикой и действиями властей». Примеров он приводить не стал.

    При этом претензии к белорусским журналистам в 2020 году, уточнил Лукашенко, были не из-за их мнения или позиции, а потому, что они «повели себя как предатели — начали ломать и крошить страну». Потому и спрашивали с них за «нарушение законов».

    Ранее президент Белоруссии назвал условия, при которых оставит власть.

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