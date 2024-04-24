Лукашенко назвал условия, при которых решит уйти на покой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что уйдет от власти при выполнении двух условий. Об этом в среду, 24 апреля, сообщило РИА Новости.
По словам белорусского лидера, он уйдет на покой, когда ему об этом скажет народ, а рядом будет человек, который не предаст.
«Когда рядом будет человек, который не предаст, который будет идти на баррикады, не боясь», — сказал Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания.
Еще президент Белоруссии уточнил, что хочет, чтобы его политический финиш оказался достойным, а власти страны не угробили то, что создавали.
Ранее Александр Лукашенко высказался об участии в президентских выборах в 2025 году. В интервью государственному каналу БелТА он заявил, что белорусы никогда еще так хорошо не жили, как сейчас.