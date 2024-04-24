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    Лукашенко назвал условия, при которых решит уйти на покой

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    7 комментариев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что уйдет от власти при выполнении двух условий. Об этом в среду, 24 апреля, сообщило РИА Новости.

    По словам белорусского лидера, он уйдет на покой, когда ему об этом скажет народ, а рядом будет человек, который не предаст.

    «Когда рядом будет человек, который не предаст, который будет идти на баррикады, не боясь», — сказал Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания.

    Еще президент Белоруссии уточнил, что хочет, чтобы его политический финиш оказался достойным, а власти страны не угробили то, что создавали.

    Ранее Александр Лукашенко высказался об участии в президентских выборах в 2025 году. В интервью государственному каналу БелТА он заявил, что белорусы никогда еще так хорошо не жили, как сейчас.

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    Комментарии 7

    28024795724 Апр 2024 в 21:17
    В свои 68 Ельцин нашёл в себе силы сказать "Я устал, я ухожу".
    У прозасидевшихся старцев уже нету таких сил.
    +2−0
    mwr24 Апр 2024 в 20:50
    когда рак на горе свистнет после дождичка в четверг. только вперед ногами да и то сколько с собой заберет. как и василич
    +3−0
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