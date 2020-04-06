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06.04.2020 19:26
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Дороги Петербурга начнут обрабатывать дезинфицирующими средствами

Комитет по благоустройству с 7 апреля начинает обработку автомобильных дорог города дезинфицирующими средствами. Помог Водоканал.

Как сообщает комблаг 6 апреля, использоваться будет раствор гипохлорита натрия 0,06%. «Это средство позволит улучшить санитарную обстановку в городе, и в данной концентрации не представляет опасности для человека, животных и растений, — говорится в сообщении. — Мероприятия по обеззараживанию улиц Петербурга будут проходить в ежедневном режиме».

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру«/Архив

Как уточняют в комитете, за экспертной помощью чиновники обратились к ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», который использует данный реагент при обеззараживания воды. Вещество производится на заводах Южной и Северной водопроводных станций. Предприятие выделило для дезинфекции дорог 16 тонн реагента.

Ранее комблаг сообщал, что начал дезинфекцию остановок общественного транспорта.

В первую очередь обрабатываются павильоны у станций метрополитена и транспортно-пересадочные пункты, обслуживающие несколько маршрутов или видов общественного транспорта.

С 1 апреля в Петербурге начался месячник благоустройства. При этом погодные условия и раньше позволили вести уборку в летнем режиме. В частности, дорожные службы промывали улицы специальными шампунями, но о дезинфекции до сих пор речи не шло.

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Комментарии (4)

Павел Михайлов
Какой отличный способ отмывания денег
footballer
Совсем больные, что ли - что это даст?
Wadim_
Спирт?
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