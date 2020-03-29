Как сообщили в Комитете по благоустройству Северной столицы 29 марта, улицы и тротуары моют машины со специальным навесным оборудованием, сгоняя все загрязнения к краю проезжей части в канализационную систему. Там, где техника пройти не может, на узких тротуарах, работают специалисты ручного труда, которые с помощью водных пистолетов замывают поверхность дороги и металлические ограждения.

Дорожные предприятия Петербурга начали замывку улиц. Накануне и власти Москвы сообщили о масштабной дезинфекции тротуаров и парковок.

«В настоящий момент мытье города производится с применением специальных чистящих средств, шампуней, для того чтобы удалить из пор асфальта остатки зимних противогололедных материалов, масляных нефтепродуктов и органические соединения», — рассказали в Комблаге. И уточнили, что шампуни имеют дезинфицирующий эффект. Никаких особых растворов в связи с пандемией не применяется.



Работы идут во всех районах города. Губернатор Александр Беглов дал поручение особое внимание уделить уборке улиц от скопившейся за зиму пыли, чтобы предупредить негативные последствия для здоровья петербуржцев.

Накануне мэрия Москвы заявила, что специалисты начали дезинфекцию общественных пространств города, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции. Они обработают проезжие части, тротуары, парковки, дворы и межквартальные проезды. Используются препараты, которые рекомендовал Роспотребнадзор. Специальными дезинфицирующими средствами обрабатывают подземные пешеходные переходы и остекленные пешеходные путепроводы.