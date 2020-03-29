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29.03.2020 11:28
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Улицы Петербурга дезинфицируют специальными шампунями. Но все как обычно

Дорожные предприятия Петербурга начали замывку улиц. Накануне и власти Москвы сообщили о масштабной дезинфекции тротуаров и парковок.

Как сообщили в Комитете по благоустройству Северной столицы 29 марта, улицы и тротуары моют машины со специальным навесным оборудованием, сгоняя все загрязнения к краю проезжей части в канализационную систему. Там, где техника пройти не может, на узких тротуарах, работают специалисты ручного труда, которые с помощью водных пистолетов замывают поверхность дороги и металлические ограждения.

Фото: комитет по благоустройству
Фото: комитет по благоустройству
Фото: комитет по благоустройству
Фото: комитет по благоустройству
Фото: комитет по благоустройству
Фото: комитет по благоустройству
Фото: комитет по благоустройству
Фото: комитет по благоустройству

«В настоящий момент мытье города производится с применением специальных чистящих средств, шампуней, для того чтобы удалить из пор асфальта остатки зимних противогололедных материалов, масляных нефтепродуктов и органические соединения», — рассказали в Комблаге. И уточнили, что шампуни имеют дезинфицирующий эффект. Никаких особых растворов в связи с пандемией не применяется.

Работы идут во всех районах города. Губернатор Александр Беглов дал поручение особое внимание уделить уборке улиц от скопившейся за зиму пыли, чтобы предупредить негативные последствия для здоровья петербуржцев.

Накануне мэрия Москвы заявила, что специалисты начали дезинфекцию общественных пространств города, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции. Они обработают проезжие части, тротуары, парковки, дворы и межквартальные проезды. Используются препараты, которые рекомендовал Роспотребнадзор. Специальными дезинфицирующими средствами обрабатывают подземные пешеходные переходы и остекленные пешеходные путепроводы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

hal9000
Вот лучше пусть так борятся с вирусом..люди хоть посмотрят что город чистый и сами пойдкт помоются..ато в метро воняет грязными анусами немытыми подмышками половвми органами нечищенными зубами..грязными ушами...нестиранной одеждой..конечно тут любой микроб почувствует себя как дома..маски эти надо чтоб люди на опу лучше надевали..ато ходчт воздух портят..не в автобусе не в метро непродохнуть..напукано ..
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