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06.04.2020 18:58
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Меркель призвала расследовать, как маски для ФРГ оказались в США

Ситуация с таинственной пропажей 200 тысяч защитных масок, не долетевших из Бангкока в Берлин и, по некоторым данным, оказавшихся в США, начала обсуждаться на самых верхах. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поручила разобраться в вопросе компетентным органам.

«У меня нет более подробной информации касательно Берлина, считаю важным, чтобы это сейчас было расследовано... Мы знаем, что компания заявила, что не может себе такого представить. Мы имеем очень разные заявления, и я надеюсь, что это можно расследовать», — сказала Меркель на пресс-конференции 6 апреля.

Ранее в понедельник официальные представители дипведомства США отрицали этот факт.

В минувшую пятницу газета Der Tagesspiegel сообщила, что маски были заказаны для берлинской полиции у американской фирмы. Произведены они были в Китае. В Бангкоке их должны были погрузить на самолет и отправить в Германию, однако в итоге они оказались отправлены в США.

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Комментарии (2)

Анна Эстедт
Нужно маски/респираторы с текстом Deutschland заказывать.
SNOW
Пусть заодно выяснит как оборудование и материалы из бедной России попадают в богатые штаты и в другие места, и кто на этом наваривается))
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