Меркель призвала расследовать, как маски для ФРГ оказались в США

Ситуация с таинственной пропажей 200 тысяч защитных масок, не долетевших из Бангкока в Берлин и, по некоторым данным, оказавшихся в США, начала обсуждаться на самых верхах. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поручила разобраться в вопросе компетентным органам.

«У меня нет более подробной информации касательно Берлина, считаю важным, чтобы это сейчас было расследовано... Мы знаем, что компания заявила, что не может себе такого представить. Мы имеем очень разные заявления, и я надеюсь, что это можно расследовать», — сказала Меркель на пресс-конференции 6 апреля.

