СМИ: США перехватили 200 тысяч респираторных масок, предназначавшихся для полиции Германии
Газета Tagesspiegel сообщает о том, что ФРГ не получит 200 тысяч респираторных масок, которые конфисковали в Бангкоке и отправили в США.
"Мы рассматриваем это как акт современного пиратства. Так не поступают с партнерами по трансатлантическому союзу", - цитирует газета представителя Сената Берлина по внутренним делам Андреаса Гайзеля. "Призываю федеральное правительство указать Соединенным Штатам на необходимость соблюдать международные правила", - добавил он.
Tagesspiegel уверена в том, что маски были заказаны для берлинской полиции у американской фирмы. Произведены они были в Китае. В Бангкоке их должны были погрузить на самолет и отправить в Германию, однако в итоге они были отправлены в США.
Напомним, ранее уже сообщалось о том, что США "перехватили" подобный груз масок из Китая, предназначавшийся для Франции.