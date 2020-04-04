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04.04.2020 00:20
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СМИ: США перехватили 200 тысяч респираторных масок, предназначавшихся для полиции Германии

Газета Tagesspiegel сообщает о том, что ФРГ не получит 200 тысяч респираторных масок, которые конфисковали в Бангкоке и отправили в США.

"Мы рассматриваем это как акт современного пиратства. Так не поступают с партнерами по трансатлантическому союзу", - цитирует газета представителя Сената Берлина по внутренним делам Андреаса Гайзеля. "Призываю федеральное правительство указать Соединенным Штатам на необходимость соблюдать международные правила", - добавил он.

Tagesspiegel уверена в том, что маски были заказаны для берлинской полиции у американской фирмы. Произведены они были в Китае. В Бангкоке их должны были погрузить на самолет и отправить в Германию, однако в итоге они были отправлены в США.

Напомним, ранее уже сообщалось о том, что США "перехватили" подобный груз масок из Китая, предназначавшийся для Франции.

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Комментарии (3)

lenten
Каждый за себя.
idiot
Срочнячком выслать из наших резервов братской Меркель 400 тысяч масок. Ну и Трампу - еще соточку тысяч. Ну так, на всякий случай. Вдруг санкции с друзьев снимут. Ну не снимут, и ладно. ГражданЕ РФ все оплатят.
260801341
Во шустрые ребята. А у нас уже месяц нет масок в аптеках.
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