СМИ: США перехватили 200 тысяч респираторных масок, предназначавшихся для полиции Германии

Газета Tagesspiegel сообщает о том, что ФРГ не получит 200 тысяч респираторных масок, которые конфисковали в Бангкоке и отправили в США.



"Мы рассматриваем это как акт современного пиратства. Так не поступают с партнерами по трансатлантическому союзу", - цитирует газета представителя Сената Берлина по внутренним делам Андреаса Гайзеля. "Призываю федеральное правительство указать Соединенным Штатам на необходимость соблюдать международные правила", - добавил он.

Tagesspiegel уверена в том, что маски были заказаны для берлинской полиции у американской фирмы. Произведены они были в Китае. В Бангкоке их должны были погрузить на самолет и отправить в Германию, однако в итоге они были отправлены в США.

