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06.04.2020 14:10
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США отрицают «перехват» самолёта с медицинскими масками для ФРГ в Бангкоке

США отвергают обвинения в том, что перехватили в Бангкоке 200 тыс. респираторных масок, предназначавшихся для берлинской полиции. Об этом заявила пресс-секретарь посольства США в Таиланде 6 апреля.

«Правительство Соединенных Штатов не предприняло никаких действий, чтобы перенаправить какие-либо поставки масок, которые предназначались в Германию, и мы не знали о такой поставке», — заявила агентству Рейтер Джиллиан Боннардо, представитель посольства США в Бангкоке.

В минувшую пятницу газета Der Tagesspiegel сообщила, что маски были заказаны для берлинской полиции у американской фирмы. Произведены они были в Китае. В Бангкоке их должны были погрузить на самолет и отправить в Германию, однако в итоге они оказались отправлены в США.

Сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель назвал действия американской стороны «актом современного пиратства».

Ранее уже сообщалось о том, что США «перехватили» подобный груз масок из Китая, предназначавшийся для Франции.

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Комментарии (2)

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Так кто соврамши? Трампнаш или Меркельнаш?
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