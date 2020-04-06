США отрицают «перехват» самолёта с медицинскими масками для ФРГ в Бангкоке

США отвергают обвинения в том, что перехватили в Бангкоке 200 тыс. респираторных масок, предназначавшихся для берлинской полиции. Об этом заявила пресс-секретарь посольства США в Таиланде 6 апреля.

«Правительство Соединенных Штатов не предприняло никаких действий, чтобы перенаправить какие-либо поставки масок, которые предназначались в Германию, и мы не знали о такой поставке», — заявила агентству Рейтер Джиллиан Боннардо, представитель посольства США в Бангкоке.

В минувшую пятницу газета Der Tagesspiegel сообщила, что маски были заказаны для берлинской полиции у американской фирмы. Произведены они были в Китае. В Бангкоке их должны были погрузить на самолет и отправить в Германию, однако в итоге они оказались отправлены в США.

