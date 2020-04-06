«Как объяснить, где взять зарплату». Смольный разрешил работать во время «президентских каникул» всем строителям и промышленникам

Информация о том, что отдельным строительным и промышленным предприятиям разрешат продолжить деятельность во время нерабочего месяца, появилась в постановлении Смольного от 3 апреля. 5 апреля чиновники уточнили, что таким компаниям необходимо уведомить о продолжении своей работы Смольный . Причем в списке тех, на кого не распространяется запрет, были указаны просто промышленные и строительные предприятия, без уточнений.

Все промышленные и строительные организации Петербурга смогут продолжить работу во время коронавирусных каникул — при соблюдении требований, установленных Смольным. Об этом «Фонтанке» сообщил 6 апреля вице-губернатор Евгений Елин.

По словам Евгения Елина, продолжить работу смогут все предприятия данных отраслей без исключения — в заявительном порядке. Специальных списков, определяющих кому можно работать, а кому нет, чиновники не составляют.

«Те, кто собрался работать, должны сделать две вещи — сообщить, сколько работает, сколько не работает, и утвердить стандарт безопасности. При условии соблюдения этих требований любое строительное и промышленное предприятие сможет работать», — прокомментировал вице-губернатор. По первому пункту необходимо отчитаться в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле до 7 апреля, разработать стандарты безопасности — до 10 апреля.

«Если ограничить [деятельность], мы должны сказать, где взять зарплату», — сказал Евгений Елин, комментируя решение. При этом ограничение работы предприятий сферы торговли и услуг, по его словам, «является вопросом общественной безопасности».

Чиновник также отметил, что Смольный не планирует по примеру Москвы разрешать работу салонов красоты, если у них есть медицинская лицензия.