В России ограничат качество интернет-видео. Но не факт, что это поможет снизить нагрузку

Минкомсвязи предписало владельцам сайтов и приложений отключить автовоспроизведение контента и снизить качество видео. Как сообщает 4 апреля агентство «Москва» со ссылкой на скан документа, для смартфонов оно будет ограничено 720 пикселями, в браузерах компьютеров — 1080 пикселями.

Подлинность официального предписания подтвердили «Ведомости». Причина ограничения — самоизоляция граждан с переходом на удаленную работу и обучение онлайн, сказал изданию представитель Минкомсвязи.

Некоторые видеосервисы сами ограничили трафик: на HD по умолчанию перешли онлайн-кинотеатр Premier и спортивный «Матч Premier» (оба входят в «Газпром-медиа»).