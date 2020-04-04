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04.04.2020 15:28
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В России ограничат качество интернет-видео. Но не факт, что это поможет снизить нагрузку

Минкомсвязи предписало владельцам сайтов и приложений отключить автовоспроизведение контента и снизить качество видео. Как сообщает 4 апреля агентство «Москва» со ссылкой на скан документа, для смартфонов оно будет ограничено 720 пикселями, в браузерах компьютеров — 1080 пикселями.

Подлинность официального предписания подтвердили «Ведомости». Причина ограничения — самоизоляция граждан с переходом на удаленную работу и обучение онлайн, сказал изданию представитель Минкомсвязи.

Некоторые видеосервисы сами ограничили трафик: на HD по умолчанию перешли онлайн-кинотеатр Premier и спортивный «Матч Premier» (оба входят в «Газпром-медиа»).

Приказ Минкомсвязи фактически бесполезен, считают эксперты «Ведомостей»: плохо сжатый ролик в 720p может «весить» намного больше оптимизированного в HD.

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Комментарии (11)

Silver
я плачУ за 100 мегабит, и буду трекером нагружать канал на все 100.
Nafanka
Запретите на ЭТО время ЛЮБУЮ рекламу - вот вам и виснуть не будет Тырнет! Зачем СЕЙЧАС реклама, если ВСЕ должны сидеть на самоизоляции?! Это провоцирует людей на покупки, которые сейчас абсолютно лишние!
260638651
Стоит также добавить, что увеличение трафика на 20-30% не является чем-то экстраординарным и не дотягивает до показателей вечерней активности. Так что никаких проблем сети ШПД в России не испытывают. Любые проблемы с открытием сайтов могут возникать только на стороне сервера. Вот, например, у Фонтанки авторизация через Фейсбук барахлит - тут дело либо в Фейсбуке, либо в сайте Фонтаночки.
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