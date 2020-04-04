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04.04.2020 15:16
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Астрономы сообщили о летящей к Солнцу ядовитой комете с двумя хвостами

Комета C/2019Y4 Atlas 24 мая приблизится к Земле на максимальное расстояние — 117 миллионов километров, её будет видно невооружённым глазом. В её ядре находится опасное вещество циан.

Эта комета может стать самой яркой на нашем небосводе за последние семь лет, пишет 4 апреля РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника Московского планетария Людмилу Кошман. «Из-за солнечного ветра у неё начинают образовываться хвосты — один газовый, другой пылевой, которые придают ей особый зрелищный вид», — поясняет астроном.

31 мая комета приблизится на расстояние 38 миллионов километров к Солнцу — это ближе, чем Меркурий. «Что будет потом, можно только прогнозировать», — отмечает учёный. Сейчас комета имеет блеск восьмой звёздной величины (человеческий глаз в хороших метеоусловиях способен разглядеть пятую-шестую величину), и подлетая к Солнцу, начинает стремительно испаряться. К концу апреля яркость кометы достигнет второй звёздной величины, как звёзды Большой Медведицы. Цвет у неё зелёный из-за циана, который под воздействие ультрафиолетового излучения начинает флуоресцировать.

Комета была открыта 28 декабря 2019 года системой обнаружения потенциально опасных астероидов ATLAS, и тогда была очень маленькой — 20-й звёздной величины. В предыдущий раз она пролетала мимо Земли в начале IV тысячелетия до нашей эры, когда в Египте строили великие пирамиды.

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Комментарии (17)

Dimitry A
Всё это фигня, беда будет, когда Земля налетит на Небесную ось...
260786601
А головы тоже две?!
hal9000
Это уже было...))...с кометой Галлея астрономы совсем нас за дураков держат...
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