Астрономы сообщили о летящей к Солнцу ядовитой комете с двумя хвостами
Комета C/2019Y4 Atlas 24 мая приблизится к Земле на максимальное расстояние — 117 миллионов километров, её будет видно невооружённым глазом. В её ядре находится опасное вещество циан.
Эта комета может стать самой яркой на нашем небосводе за последние семь лет, пишет 4 апреля РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника Московского планетария Людмилу Кошман. «Из-за солнечного ветра у неё начинают образовываться хвосты — один газовый, другой пылевой, которые придают ей особый зрелищный вид», — поясняет астроном.
31 мая комета приблизится на расстояние 38 миллионов километров к Солнцу — это ближе, чем Меркурий. «Что будет потом, можно только прогнозировать», — отмечает учёный. Сейчас комета имеет блеск восьмой звёздной величины (человеческий глаз в хороших метеоусловиях способен разглядеть пятую-шестую величину), и подлетая к Солнцу, начинает стремительно испаряться. К концу апреля яркость кометы достигнет второй звёздной величины, как звёзды Большой Медведицы. Цвет у неё зелёный из-за циана, который под воздействие ультрафиолетового излучения начинает флуоресцировать.
Комета была открыта 28 декабря 2019 года системой обнаружения потенциально опасных астероидов ATLAS, и тогда была очень маленькой — 20-й звёздной величины. В предыдущий раз она пролетала мимо Земли в начале IV тысячелетия до нашей эры, когда в Египте строили великие пирамиды.