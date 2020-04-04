Астрономы сообщили о летящей к Солнцу ядовитой комете с двумя хвостами

Комета C/2019Y4 Atlas 24 мая приблизится к Земле на максимальное расстояние — 117 миллионов километров, её будет видно невооружённым глазом. В её ядре находится опасное вещество циан.



Эта комета может стать самой яркой на нашем небосводе за последние семь лет, пишет 4 апреля РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника Московского планетария Людмилу Кошман. «Из-за солнечного ветра у неё начинают образовываться хвосты — один газовый, другой пылевой, которые придают ей особый зрелищный вид», — поясняет астроном.