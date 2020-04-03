Российский бюджет в марте недополучил 22 млрд рублей из-за падения цен на нефть. Апрельские потери Минфин оценил в 55,8 млрд
Министерство финансов РФ оценило первые потери от обрушения цен на нефть. Государственный бюджет недополучил 22 млрд рублей нефтегазовых доходов в марте 2020 года, сообщают в пресс-службе Минфина 3 апреля.
По прогнозу ведомства, в апреле на фоне нестабильной ситуации бюджет недополучит 55,8 млрд рублей нефтегазовых доходов.
Чтобы поддержать рубль, упавший вслед за нефтяными ценами, министерство выделит на продажу иностранную валюту на 77,8 млрд рублей с 7 апреля по 12 мая. В день будет продаваться по 3,5 млрд рублей.
Напомним, бюджет РФ на 2020 год сверстан при цене на нефть в $42,45 за баррель.
Напомним, цены на нефть падают на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки стран ОПЕК+ с Россией по сдерживанию нефтедобычи. В начале недели цена российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимума марта 1999 года — $13 за баррель. При этом сегодня нефть немного укрепляется на бирже — в том числе за счет новостей о грядущих переговорах ОПЕК+ с Россией по сдерживанию нефтедобычи.