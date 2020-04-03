FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
77.73р85.74р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

03.04.2020 14:21
4
Печать

Российский бюджет в марте недополучил 22 млрд рублей из-за падения цен на нефть. Апрельские потери Минфин оценил в 55,8 млрд

Министерство финансов РФ оценило первые потери от обрушения цен на нефть. Государственный бюджет недополучил 22 млрд рублей нефтегазовых доходов в марте 2020 года, сообщают в пресс-службе Минфина 3 апреля.

По прогнозу ведомства, в апреле на фоне нестабильной ситуации бюджет недополучит 55,8 млрд рублей нефтегазовых доходов.

Чтобы поддержать рубль, упавший вслед за нефтяными ценами, министерство выделит на продажу иностранную валюту на 77,8 млрд рублей с 7 апреля по 12 мая. В день будет продаваться по 3,5 млрд рублей.

Напомним, бюджет РФ на 2020 год сверстан при цене на нефть в $42,45 за баррель.

Напомним, цены на нефть падают на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки стран ОПЕК+ с Россией по сдерживанию нефтедобычи. В начале недели цена российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимума марта 1999 года — $13 за баррель. При этом сегодня нефть немного укрепляется на бирже — в том числе за счет новостей о грядущих переговорах ОПЕК+ с Россией по сдерживанию нефтедобычи.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

260551481
Пора раскулачивать Чубайсов-Ротенбергов-Потаниных и прочих абрамовичей !!!
McGillavry
А министр топлива и энергетики не хочет возместить этот ущерб экономике из личного кармана?
krasnonosov
Предлагаю простить очередные долги африканским братушкам, возобновить гуманитарные конвой белых "Камазов" в ДНР/ЛНР и еще на 5 лет повысить пенсионный возраст россиянам.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний