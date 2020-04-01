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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

01.04.2020 00:00
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Умерших от коронавируса в Петербурге будут хоронить в цинковых гробах. Главный санитарный врач дала предписание Смольному

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова подписала новое «Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей» для вице-губернатора Олега Эргашева. Об этом 31 марта пишет «Доктор Питер».

По данным издания, умерших от коронавируса теперь позволят хоронить только в цинковых гробах. Кроме того, в стационарах обяжут разделять пациентов с пневмониями и ОРВИ, во избежание перекрестного заражения. Также они не должны попадать в отделения больниц, где оказывается экстренная неинфекционная помощь.

Весь медперсонал в городе надо разделить на тех, кто работает с коронавирусными пациентами и тех, кто этим не занимается. Всем работникам, не занятым в лечебном процессе, вход в клинику запрещается. Остальные должны быть готовы к работе в круглосуточном режиме.

Кроме того, в постановлении санитарного врача прописан комплекс мер по утилизации отходов, представляющих эпидемиологическую опасность. Если у клиники нет оборудования для обеззараживания таких отходов, то его придется срочно приобрести.

В самом конце постановления указано, что с умершими от Covid-19 не смогут попрощаться родственники (ритуальные церемонии запрещены), а хоронить их будут в цинковых, герметично запаянных гробах. Отметим, в США и многих странах Европы такие меры предосторожности уже были приняты ранее. Также по желанию родственников тела могут направить в крематорий.

Напомним, в Петербурге на данный момент известно о двух смертельных случаях от коронавируса.

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Комментарии (3)

Sinko61
Ложь. Нет никаких тысяч трупов в мире - обычная сезонная простудная смертность, нет большего, чем при ОРВИ количества больных. Все взращивается и конструируется масс медиа. Наши лижут заказчикам в авангарде. Батька послал всех на йух, Китай тоже, Швеция. Может быть нас спасет армия, прогнав и арестовав всех подпевал? Кужегетович, выручай, брат!
alexber2
а почему нельзя кремировать?
Ольга Селявина
Настаиваю на прозрачных герметичных окнах. Воизбежание и прочее ит.д. и т.п. .......Не могу уверовать в разумность власти.
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