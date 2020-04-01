Умерших от коронавируса в Петербурге будут хоронить в цинковых гробах. Главный санитарный врач дала предписание Смольному

По данным издания, умерших от коронавируса теперь позволят хоронить только в цинковых гробах. Кроме того, в стационарах обяжут разделять пациентов с пневмониями и ОРВИ, во избежание перекрестного заражения. Также они не должны попадать в отделения больниц, где оказывается экстренная неинфекционная помощь.

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова подписала новое «Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей» для вице-губернатора Олега Эргашева. Об этом 31 марта пишет «Доктор Питер».

Весь медперсонал в городе надо разделить на тех, кто работает с коронавирусными пациентами и тех, кто этим не занимается. Всем работникам, не занятым в лечебном процессе, вход в клинику запрещается. Остальные должны быть готовы к работе в круглосуточном режиме.



Кроме того, в постановлении санитарного врача прописан комплекс мер по утилизации отходов, представляющих эпидемиологическую опасность. Если у клиники нет оборудования для обеззараживания таких отходов, то его придется срочно приобрести.



В самом конце постановления указано, что с умершими от Covid-19 не смогут попрощаться родственники (ритуальные церемонии запрещены), а хоронить их будут в цинковых, герметично запаянных гробах. Отметим, в США и многих странах Европы такие меры предосторожности уже были приняты ранее. Также по желанию родственников тела могут направить в крематорий.



Напомним, в Петербурге на данный момент известно о двух смертельных случаях от коронавируса.