Минюст предлагает приостановить регистрацию браков и разводов на время пандемии коронавируса
Министерство юстиции РФ предложило временно приостановить государственную регистрацию заключения и расторжения браков на территории России из-за распространения коронавируса. Об этом 31 марта сообщается на сайте ведомства.
Предложения направлены в адрес «высших должностных лиц субъектов Российской Федерации», уточнили в Минюсте.
«Даты государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, необходимо перенести на более поздний срок (как вариант, после 01.06.2020). В исключительных случаях при невозможности изменения даты государственную регистрацию следует проводить лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не допуская приглашенных», — подчеркнули чиновники.
Напомним, ранее сообщалось, что в Китае после завершения режима жесткого карантина в некоторых городах значительно выросло количество разводов. Психологи предполагали, что так мог повлиять на семейную жизнь режим самоизоляции, однако, возможно, разводы просто откладывали до окончания карантина.