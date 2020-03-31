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О коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 12:14
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Минюст предлагает приостановить регистрацию браков и разводов на время пандемии коронавируса

Министерство юстиции РФ предложило временно приостановить государственную регистрацию заключения и расторжения браков на территории России из-за распространения коронавируса. Об этом 31 марта сообщается на сайте ведомства.

Предложения направлены в адрес «высших должностных лиц субъектов Российской Федерации», уточнили в Минюсте.

«Даты государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, необходимо перенести на более поздний срок (как вариант, после 01.06.2020). В исключительных случаях при невозможности изменения даты государственную регистрацию следует проводить лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не допуская приглашенных», — подчеркнули чиновники.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае после завершения режима жесткого карантина в некоторых городах значительно выросло количество разводов. Психологи предполагали, что так мог повлиять на семейную жизнь режим самоизоляции, однако, возможно, разводы просто откладывали до окончания карантина.

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Комментарии (7)

ОльгаМР
А при чём коронавирус? У нас ведь православных почти 99%. А в Великий пост браки разве теперь разрешены?
AP-SPb
И у нас после карантина многие разводиться рванут. Качество-то "семей" ниже плинтуса. Но может быть в дальнейшем люди будут осмотрительнее и разумнее подходить к выбору партнёров. Хоть какая-то польза от вируса :)
Modest_5e4ce41f7533b
Срамота какая-то, они же все равно будут вступать в половые отношения...
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