Призывы Беглова и сводки из Боткина не могут остановить желающих полакомиться рыбкой со вкусом огурца. Свободное от работы время петербуржцы проводят в очередях за корюшкой.

За торговлей на Октябрьской набережной 31 марта наблюдал фотограф «Фонтанки». Днём палатку с рыбой подпирает под три десятка автомобилей, но из машин рискуют выйти не все — людей на набережной несколько меньше.

Уже у лотков с корюшкой объявлением напоминают про бушующую в мире эпидемию и просят покупателей раздвинуться на положенные 1,5 метра. Выдержать дистанцию, судя по фотографиям читателей, удаётся не всегда.

Сезон корюшки начался в Петербурге больше двух недель назад. Цена в 750 рублей за кг не мешала расхватывать улов. Сейчас за крупную рыбу просят на сто рублей больше, мелкую можно отхватить за 550. Бойкости торговли это не мешает.

По всей стране с 28 марта по 5 апреля действуют «президентские каникулы». В Петербурге с сегодняшнего дня усилили антикоронавирусные меры: тем, кто старше 65, предписано сидеть дома, более молодым рекомендуют также выходить на улицу только за продуктами, в аптеку или при экстренной необходимости. За последние сутки число заболевших достигло почти 100.

«Фонтанка» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в городе, стране и мире.

