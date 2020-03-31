FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +5
77.73р85.74р
СРОЧНО

Обращение Путина к нации. Онлайн

31.03.2020 16:37
5
Печать

Страх как хочется рыбы. На Октябрьской петербуржцы стерегут корюшку и думают про коронавирус

Призывы Беглова и сводки из Боткина не могут остановить желающих полакомиться рыбкой со вкусом огурца. Свободное от работы время петербуржцы проводят в очередях за корюшкой.

автор фото Кирилл Григошин / «Фонтанка.ру»
автор фото Кирилл Григошин / «Фонтанка.ру»
автор фото читательница «Фонтанки» Елена
автор фото читательница «Фонтанки» Елена

За торговлей на Октябрьской набережной 31 марта наблюдал фотограф «Фонтанки». Днём палатку с рыбой подпирает под три десятка автомобилей, но из машин рискуют выйти не все — людей на набережной несколько меньше.

Уже у лотков с корюшкой объявлением напоминают про бушующую в мире эпидемию и просят покупателей раздвинуться на положенные 1,5 метра. Выдержать дистанцию, судя по фотографиям читателей, удаётся не всегда.

Сезон корюшки начался в Петербурге больше двух недель назад. Цена в 750 рублей за кг не мешала расхватывать улов. Сейчас за крупную рыбу просят на сто рублей больше, мелкую можно отхватить за 550. Бойкости торговли это не мешает.

По всей стране с 28 марта по 5 апреля действуют «президентские каникулы». В Петербурге с сегодняшнего дня усилили антикоронавирусные меры: тем, кто старше 65, предписано сидеть дома, более молодым рекомендуют также выходить на улицу только за продуктами, в аптеку или при экстренной необходимости. За последние сутки число заболевших достигло почти 100.

«Фонтанка» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в городе, стране и мире.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

260561981
Не понимаю, почему столько лет не прикроют эту точку на Октябрьской набережной 31. Из-за этих припаркованных нед*умков там весь поток тормозится и аварийные ситуации стабильно + не верю, что точка обустроена по всем нормам
Dmitri Matveev
По таким ценам мне корюшка не нужна.
mamonov
с ценами наглеют конкретно!!!
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний