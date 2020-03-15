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15.03.2020 16:41
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В Петербурге начался сезон уличных продаж корюшки. «Фонтанка» увидела, как расхватали рыбу по 750 рублей за кг

Несмотря на эпидемию коронавируса и все ограничения, сезон корюшки в Петербурге никто не отменял. Корреспондент «Фонтанки» 15 марта стал свидетелем начала уличных продаж рыбы.

Фото: «Фонтанка.ру»

Рыбное место обнаружилось в районе «Приморской». Несмотря на солидный ценник в 750 рублей за один килограмм, который, впрочем, для марта является обычным, любители знаменитой рыбки с ароматом огурца раскошелились и раскупили все, что было. В результате корреспондент отправился домой без улова.

Напомним, всего месяц назад к рыбной тематике обратились городские власти. Ловцы корюшки обещали продавать свой товар по 100 рублей за килограмм, если получат в Петербурге места для торговли, минуя аукционы. Городские чиновники развели руками, а депутаты городского парламента фактически предложили участникам рынка создать картель.

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Комментарии (6)

mamonov
продают перекупщики по таким ценам! властям на это плевать!!!
Гусь лапчатый
Учитывая, что торговля путинной рыбой начинается с 15 апреля.
Nationalverrater_2
Живую форель из проточных лотков дешевле продают, чем этот мусор в чешуе
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