ВОЗ зафиксировала пик коронавируса в Европе

Всемирная организация здравоохранения заявила о стабилизации ситуации с COVID-2019 в Европе.



«Италия и Испания приближаются к пику, а ограничения, введенные несколько недель назад, начнут приносить свои плоды», — цитирует 31 марта заявление ВОЗ Bloomberg.



В организации замечают, что все новые выявленные случаи инфекции оказались результатом заражения несколько недель назад. Самоизоляция в Европе помогает противостоять распространению вируса.



В ВОЗ констатируют, что за последние сутки в Италии, которая является одной из самых пораженных стран мира, выявили 1648 случаев заражения, что ниже, чем обычно. Всего в зоне Евросоюза было выявлено более 416 тысяч случаев Covid-2019. Скончались 27 тысяч зараженных.

