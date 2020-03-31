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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 12:18
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ВОЗ зафиксировала пик коронавируса в Европе

Всемирная организация здравоохранения заявила о стабилизации ситуации с COVID-2019 в Европе.

«Италия и Испания приближаются к пику, а ограничения, введенные несколько недель назад, начнут приносить свои плоды», — цитирует 31 марта заявление ВОЗ Bloomberg.

В организации замечают, что все новые выявленные случаи инфекции оказались результатом заражения несколько недель назад. Самоизоляция в Европе помогает противостоять распространению вируса.

В ВОЗ констатируют, что за последние сутки в Италии, которая является одной из самых пораженных стран мира, выявили 1648 случаев заражения, что ниже, чем обычно. Всего в зоне Евросоюза было выявлено более 416 тысяч случаев Covid-2019. Скончались 27 тысяч зараженных.

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