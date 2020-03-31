В мэрии Москвы объяснили, что самоизоляцию ужесточили из-за любителей отдыхать большими компаниями
Большинство москвичей в первый день соблюдали режим обязательной самоизоляции. Об этом 31 марта сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, новые меры направлены прежде всего на тех, кто «не смог самостоятельно перестроить жизнь под новые обстоятельства» и в минувшие выходные, несмотря на просьбы остаться дома, отправились в парки и стали собираться большими компаниями.
«Мы должны действовать на опережение, пока есть такая возможность. Ужесточение режима уже дало свой эффект — сегодня ситуация улучшилась», — сказала Ракова РИА Новости.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел обязательный режим домашней самоизоляции для москвичей всех возрастов с 30 марта. Аналогичные меры утвердили в Петербурге.
Петербуржцам пока до 5 апреля рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной неотложной помощью и угрозы жизни и здоровью, а также походами в ближайшие точки продажи лекарств, продуктов и товаров первой необходимости.
Можно добираться на работу, если есть необходимость, разрешен выгул домашних животных в 100 метрах от дома и вынос мусора до ближайшей контейнерной площадки.