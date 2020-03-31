В мэрии Москвы объяснили, что самоизоляцию ужесточили из-за любителей отдыхать большими компаниями

Большинство москвичей в первый день соблюдали режим обязательной самоизоляции. Об этом 31 марта сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



По ее словам, новые меры направлены прежде всего на тех, кто «не смог самостоятельно перестроить жизнь под новые обстоятельства» и в минувшие выходные, несмотря на просьбы остаться дома, отправились в парки и стали собираться большими компаниями.



«Мы должны действовать на опережение, пока есть такая возможность. Ужесточение режима уже дало свой эффект — сегодня ситуация улучшилась», — сказала Ракова РИА Новости.

