Африканский бизнесмен завещал быть похороненным в своем Mercedes E500. Шокированные родственники выполнили волю
Староста небольшой деревни в Восточно-Капской провинции Южно-Африканской Республики, бизнесмен и член входящей в правящую коалицию партии Объединённое демократическое движение (UDM) Чекеди Питсо еще два года назад удивил родственников и друзей тем, что завещал похоронить себя в любимом автомобиле. На днях пришло время им выполнить волю уважаемого родственника.
Как пишет 30 марта южноафриканское издание Sowetanlive, в этот день жизнь в деревне и ее окрестностях замерла, поскольку все внимание было сосредоточено на необычной церемонии. Тело Питсо, одетое в белый костюм, было помещено за руль серебристого Mercedes E500 1980 года выпуска, руки покойного разместили на руле. Автомобиль погрузили на трейлер и торжественно отбуксировали через всю деревню к месту захоронения на семейном кладбище.
Вырытая могила скорее напоминала котлован. Автомобиль вручную сгрузили с трейлера и накрыли саваном. Дальше церемония проходила как обычно, если не считать отсутствия гроба.
Племянница покойного рассказала СМИ, что вся семья была шокирована необычным способом похорон, который выбрал для себя её эксцентричный дядя. Но в последние годы он не раз настаивал именно на этом способе перехода в мир иной, поэтому родственники решили выполнить его волю. Коллеги по партии UDM считали Чекеди Питсо «яркой фигурой» и не слишком удивлены способом, который он выбрал для своих похорон.