Староста небольшой деревни в Восточно-Капской провинции Южно-Африканской Республики, бизнесмен и член входящей в правящую коалицию партии Объединённое демократическое движение (UDM) Чекеди Питсо еще два года назад удивил родственников и друзей тем, что завещал похоронить себя в любимом автомобиле. На днях пришло время им выполнить волю уважаемого родственника.



Как пишет 30 марта южноафриканское издание Sowetanlive, в этот день жизнь в деревне и ее окрестностях замерла, поскольку все внимание было сосредоточено на необычной церемонии. Тело Питсо, одетое в белый костюм, было помещено за руль серебристого Mercedes E500 1980 года выпуска, руки покойного разместили на руле. Автомобиль погрузили на трейлер и торжественно отбуксировали через всю деревню к месту захоронения на семейном кладбище.